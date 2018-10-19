Denizlispor, 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Denizlispor sahasında Afjet Afyonspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
12. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ziya, topu az farkla auta attı.
24. dakikada Recep'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ziya, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağalara gönderdi. 1-0
48. dakikada Denizlispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ziya'nın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mehmet Akyüz, topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 2-0
57. dakikada Denizlispor'un çıktığı kontratakta orta sahanın solunda topla buluşan Ziya, topu ceza sahasına kadar sürdükten sonra Mehmet'e verdi. Aldığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet, kaleciyi de geçtikten kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. 3-0
60. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ziya, ceza sahasının ortalarına kadar sürdüğü topu az farkla dışarı gönderdi.
68. dakikada Ziya'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet'in şutu kale direğinin yanından dışarı çıktı.
87. dakikada Afjet Afyonspor'un geliştirdiği kontratakta ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Yasin'in şutunu Stackhowiak son anda kurtardı.
89. dakikada ceza sahası içindeki karambol anında topu önünde bulan Muhammed'in çektiği şutu Rybka kurtardı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak, Alper Çetin
Denizlispor: Stackhowiak, Alperen, Taha Can, Deniz, Ziya (Muhammed dk. 88 ?), Aissati, Mehmet, Recep (Mbamba dk. 65), Burak (Gökhan dk. 82 ?), Kerem Can, Abdülkerim
Yedekler: Asil Kaan, Furkan, Cenk, Seddar
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker (Mehmet Güven dk. 68), Bayram, Yasin, Abdülkadir (Sinan dk. 45), Mehmet Sedef, Nazmi, Taşkın, İsmet, Ersel, Mendy (Onur dk. 45)
Yedekler: Bekir, Enas, Ali, Aykut
Teknik Direktör: Sebahattin Akgül
Goller: Ziya (dk. 24), Mehmet (dk. 48 ve 57) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Mendy, Yasin, Bayram (Afjet Afyonspor)