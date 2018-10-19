Denizlispor, 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Denizlispor sahasında Afjet Afyonspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ziya, topu az farkla auta attı.

24. dakikada Recep'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ziya, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağalara gönderdi. 1-0

48. dakikada Denizlispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ziya'nın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mehmet Akyüz, topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 2-0

57. dakikada Denizlispor'un çıktığı kontratakta orta sahanın solunda topla buluşan Ziya, topu ceza sahasına kadar sürdükten sonra Mehmet'e verdi. Aldığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet, kaleciyi de geçtikten kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. 3-0

60. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ziya, ceza sahasının ortalarına kadar sürdüğü topu az farkla dışarı gönderdi.

68. dakikada Ziya'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet'in şutu kale direğinin yanından dışarı çıktı.

87. dakikada Afjet Afyonspor'un geliştirdiği kontratakta ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Yasin'in şutunu Stackhowiak son anda kurtardı.

89. dakikada ceza sahası içindeki karambol anında topu önünde bulan Muhammed'in çektiği şutu Rybka kurtardı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak, Alper Çetin

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen, Taha Can, Deniz, Ziya (Muhammed dk. 88 ?), Aissati, Mehmet, Recep (Mbamba dk. 65), Burak (Gökhan dk. 82 ?), Kerem Can, Abdülkerim

Yedekler: Asil Kaan, Furkan, Cenk, Seddar

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Afjet Afyonspor: Rybka, Türker (Mehmet Güven dk. 68), Bayram, Yasin, Abdülkadir (Sinan dk. 45), Mehmet Sedef, Nazmi, Taşkın, İsmet, Ersel, Mendy (Onur dk. 45)

Yedekler: Bekir, Enas, Ali, Aykut

Teknik Direktör: Sebahattin Akgül

Goller: Ziya (dk. 24), Mehmet (dk. 48 ve 57) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Mendy, Yasin, Bayram (Afjet Afyonspor)