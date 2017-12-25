Denizlispor 8 oyuncuyla yollarını ayıracak

Denizlispor yönetimi ilk yarının değerlendirmesi ve kulüp sorunlarının anlatılması amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Haluk Ulusoy Tesislerinde yöneticileriyle birlikte basın karşısına çıkan Kulüp Başkanı Mustafa Üstek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlk yarı bitmeden kötü performansı nedeniyle Sankoh ve Moritz'le yolları ayıran yeşil-siyahlı kulüp yönetimi, 8 futbolcunun daha biletini kesme kararı aldı. Başkan Üstek, Teknik Direktör Erginer’in raporu doğrultusunda, kaptan Ömer Alp Kulga, Anıl, Yasin Ozan, Şefik, Tarık, Burak, Şevki ve Emre ile yollarını ayıracaklarını duyurdu.

Üstek, "Şu gitsin ya da bu kalsın diye bir şeyler söylemiyoruz. Hocamız ne dediyse o olacak. Biz tasarrufu hocamız Erginer ve Sportif Direktörümüz Bülent Ertuğrul'a bıraktık. Hocamızın verdiği rapora göre 8 kişi ile yollarımızı ayırıyoruz. Bunlara tebligatlarını yaptık. Oyuncu gönderdiğimiz bölgelere transferler yapacağız. Moritz ve Sanko'yu daha önce göndermiştik. Toplamda kulübümüzden 10 kişi gitmiş oldu. Bunların yerine de tüm bölgelere takviyeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

İlk yarıyı istedikleri yerde bitiremediklerini söyleyen Üstek, "Bu ligde artık adından sıkça söz ettiren bir Denizlispor olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Transfer bütçemiz hazır şu anda. Önce transfer yasağını kaldırmamız gerekiyor. Bununla ilgili 17 dosyamız vardı. Bunun 8'ini kapattık, 9 dosyamız kaldı. Bunları da kapatıp 1 Ocak'taki kampımıza yeni transfer edeceğimiz arkadaşlarımızı dahil etmek istiyoruz. Ayın 13'ündeki ilk maça tam hazır olarak çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Devre arasında transfer yasağı kalkacak yeşil siyahlı kulübün kamp programı da açıklandı. Buna göre, takım 29 Aralık'ta Denizli'de toplanacak. Ardından 1 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek.

Medeni Topaloğlu

