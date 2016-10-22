Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, 2-­1 kazanılan Büyükşehir Belediye Gaziantep maçından sonra basın toplantı odasında açıklama yaptı. Mali sıkıntılar nedeniyle puanlarının silinmesine isyan eden Başkan Urkay, sıkıntıların nedeni olarak kendisinin gösterilmesine sert tepki gösterdi. Urkay, Sylla’nın ödemesi nedeniyle 26 Ekim’e kadar 600 bin lira bulmak zorunda olduklarını belirten Urkay, bulunmaması halinde 6 puanlarının silineceğini ve yalnız bırakıldıklarından yakındı.

Açıklamasına devam eden Urkay, “11 Temmuz’da kulüp başkanlığına geldim. Gelirken de kulübün ne kadar borcu var, ne kadar sıkıntısı var hiç bakmadım. Denizlispor hizmeti, kendimce çok değerlidir diye düşündüm, anlamı olur düşündüm. Borçları, şunları bunları başaracaktır diye düşündüm. Bu şehrin bu dinamizme sahip olduğunu düşünüyordum. Bugün geldiğim nokta itibariyle, 11 Temmuz’da çok yanıldığımı düşünüyorum. Ne bu camia, ne bu şehir bu takımı hak etmiyor. Bunu net olarak söylüyorum. Kulüp başkanlığını çok anlamlı ve değerli olarak düşünüyordum. Kendi adıma, bugün itibariyle utanılacak bir olarak düşünüyorum. Futbolcuların kavga ederek, mücadele ederek aldığı puanları, geçmişin hataları yüzünden sildirmeleri benim onuruma dokunuyor ve üzülüyorum. Ben futbolcuların yanına gitmekten utanıyorum. Ben onlarla birlikte olmaktan utanır hale geldim” dedi.

Bilet, kombine alınmamasından yakınan Urkay, “Bu şehir bu futbola bir çözüm üretmesi gerekiyor. Şimdi gördüğüm kadarıyla sıkıntının kaynağı ben olarak algılıyorum. Bu takıma sahip çıkması kendimi görüyorum. Şimdi biraz sonra yönetim kurulu toplantımız olacak. Yönetim kuruluna istifamı sunacağım. Üzülüyorum, futbol adına üzülüyorum. Ben bu takımı ileri taşımak adına gelmiştim. Bu takımın ileriye taşınacağına, borçlarının ödeneceğine inanıyordum. Ama geldiğim günden bu yana bir göğüs reklamımız bile yok. Bir sırt reklamı alamıyoruz. Bilmiyorum, başka bir şehirde reklamın desteği olmadığı bir takım olur mu? Bir tane kombine satamıyorum, bir tane bilet alınmaz mı? Ben ticaret odasına, sanayi odasına bir tane kombine satamıyorum” diye konuştu.

26 Ekim’de 6 puanlarının silineceğini belirten Urkay, “Deplasman giderlerini kendi cebimden ödüyorum, kimse bunu bilmiyor. Ben bu çocuklara bakmaktan utanıyorum, onların emeklerini heba etmekten utanıyorum. Bu şehre bu kadar mı? Yazık. Sosyal medyadan söylüyorlar, şunu alsana, şunu satsan, kimse bilmiyor, eşimin kredi kartı ile çocukların deplasman giderlerini sağlıyorum. Bu şehir birazcık destek olur” şeklinde konuştu.

“İstifamı sunacağım”

İstifa edeceğinden kimsenin haberi olmadığını belirten Urkay, “Yönetim kurulu üyeleri ile görüşmedim. Ben arkadaşlarımla görüşeceğim, konuşmuş da değilim. Kendi kararım, üç gündür süren bir süreç. Arkadaşlarımın düşünceleri ne olur onu bilmiyorum. En az seyirci, en az kombine satışı olduğu, burada 20 tane belediyemiz var. 300 bin lira bir destek yeterlidir. 600 bin lira için 6 puanımız siliniyor. Bu kulüpte geçen sene 3 puan alacağız diye 750 bin lira primler verildi. Toplamda 2 milyon için bu kulübün 6 puanın silinmesi ve geleceğinin riske atılması değer mi? Bardağı taşıran son damla oldu. Ben 11 Temmuz’dan beri diyorum, bu kulübün borçları ödenir. Bu borçlar bu şehir için çok değildir. Biz, gelirimizden fazla 1 lira fazla borç yaparsak, kendi cebimizden ödeyeceğiz diye taahhüt ettik. Neymiş, efendim geçmişten borç yapılmış, bana ne geçmişten borç yapılmışsa, geçmişte borç yapana bir şey söyleme, bütün cezayı yönetime ödeyin diyorsun” ifadelerini kullandı.

Medeni Topaloğlu

