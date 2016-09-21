Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu için yarın kendi evinde Kemerspor 2003 ile karşılaşacak olan Denizlispor, maçın hazırlıklarına devam ediyor. Denizlispor tesislerinde başlayan antrenman takım halinde ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra üç gruba ayrılan yeşil-siyahlar, çift kale maç, düz koşu ve teknik çalışmalarla antrenmana devam etti.

Antrenman öncesi Sivasspor galibiyetini değerlendiren Teknik Direktör Selahattin Dervent, "Sivasspor galibiyeti başta bizi ve tüm emek verenleri, aynı zamanda Denizlispor’a gerçekten gönülden bağlı olanları, eminim ki çok mutlu etmiştir. Aksini düşünmek imkansız. Maç zorlu geçti, beklediğimiz gibi, çünkü Sivasspor bu lige en hazır girmiş bir takım. Sivasspor gerçekten en zor deplasmanlardan bir tanesiydi" dedi.

Son 6 sezonun ilk 4 haftası değerlendirildiğinde en başarılı sezonu geçirdiklerini vurgulayan Dervent, puan kayıpları için herhangi bir bahaneleri olmadığını, çok çalışacaklarını belirtti. Dervent, “Olaya bazen sayısal bakmak çok önemlidir. Takip edilen taraflar açısından değerlendirildiğinde hazırlık aşamasına çok geç başlamasından dolaya takımın ilk haftalarda puan kayıplarının normal olacağı ve sabırla bu takımın beklenmesi gerektiği söyleniyordu. Söylediklerimizin 4 hafta sonra gerçekleşmiş olması, takımım adına, takımdaki futbolcular adına, teknik ekibimin adına, arkadaşlarımın adına çok önemlidir” diye konuştu.

Kanat oyuncularının gol konusunda takıma verdikleri destek konusunda da konuşan Dervent, “Bizim oyun anlayışımızda, bizim oyun sitilimizde kanat oyuncularının çok büyük önemi var. Bize sunacakları alternatif pozisyonlar, atağa destekleme konusunda zaten çok önemli payları var. Onların golcülüğü de bizim oyun sistemimizden kaynaklanıyor. Şu 4 haftalık ortalamada iyi bir sonuç. Ziya’nın yakaladığı ya da kanat oyuncularının yakaladığı, defansif anlamda da golümüz var, Alperen ve Ömer’in attığı goller. Yani ortalama yakalanıyor gibi gözüküyor” şeklinde konuştu.

“Kupa maçına asil kadro ile çıkacağız”

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda karşılaşacakları Kemerspor 2003 maçı hakkında açıklamalarda bulanan Dervent, “Tabi iki kulvarda mücadele etmek bir strateji meselesidir. Bu stratejiyi oluştururken sadece teknik ekip olarak, teknik direktör olarak bir strateji ortaya koymam mümkün değildir. Bu yönetim kurulumuzla beraber oluşturulmuş bir stratejidir. Kupada varız demek istiyoruz. Bu yüzden de kupa maçını gerçek anlamda çok ciddiye alıyoruz. Kesinlikle tur atlamak için çıkacağız. Bu maçta ligde daha az oynayacak arkadaşlarımız oynayacak, ancak asla ve asla sahaya çıkacağımız yedek kadromuz olmayacak. Hepsi bu takımın asil futbolcularıdır. Bu yüzden sakın şöyle bir anlayış olmasın, daha az şans bulan arkadaşlarımız olacak ama asla yedek bir kadro falan değil, tamamen asil futbolculardan oluşacak bir kadro olacak” diye konuştu.

Geçen hafta Sivasspor deplasmanında attığı iki gol ile ilgili değerlendirmelerde bulanan Ziya Alkurt, “Aslında sadece ben değil, herkes mücadele etti. 10 kişi kaldık ama oyuna gireni ve oyundan çıkanıyla herkes elinden geleni yaptı. Gol atmak bana nasip oldu, onu söyleyebilirim. Bu galibiyet hepimizin, tabi ki tüm camiamızındır. Benim değil, çünkü Ziya yendi demiyorlar, Denizlispor yendi diyorlar” ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası için oynayacakları Kemerspor 2003 maçı hakkında değerlendirmelerde bulanan Ziya Alkurt, “Bu oynamayan oyuncu için de, oynayan oyuncu için de bir vizyondur. Sonuçta gruplara kaldığımız zaman Süper Lig ekipleri gelecek. Bizim için de ayrı bir gelir olacak. Normal lig müsabakasındaki gibi hazırlanacağız. Tabi ki yenmeyi düşünüyoruz. Yani alt lig diye küçümsemeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Medeni Topaloğlu