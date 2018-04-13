Denizlispor Rizespor canlı yayın (Bein Sports Lig TV)

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Denizlispor hakem değişikliği ve maç saati için başvuruda bulunacak

Denizlispor'lu yöneticiler Denizli - Çaykur Rizespor maçına Eskişehir bölgesi hakemi Hakem Suat Arslanboğa'nın atanmasına tepkili. Denizlispor kritik haftada hakem değişikliği ve maç saatinin Eskişehirspor - Samsunspor maçı ile aynı olması için yazılı başvuruda bulunacak.

Denizlispor bu hafta oynayacağı Çaykur Rizespor maçına Eskişehir Bölgesi hakemlerinden olan Suat Arslanboğa'nın atanmasına tepkili. Tepkilerini her fırsatta dile getireceklerini belirten Denizlispor yöneticisi Necip İrdem, "Küllerinden yeniden doğma umuduyla yaşayan bir şehrin, umutlarını elinden almak adına yapılan bu hakem atamalarını kabul etmiyoruz. Ligin sonuna yaklaşırken Denizli, Eskişehir, Samsun halkının aklına kötü düşünceler getirecek bu kararları kınıyoruz. TFF, MHK ve ilgili tüm kuruluşları bu yanlıştan dönmeleri adına acilen göreve davet ediyoruz. Bizler hakkımızla ligde kalabilir veya düşebiliriz. Masa başı oyunlarına seyirci kalmayacak, tepkimizi tüm Türkiye'ye duyuracağız" dedi.

Denizlispor hakem değişikliği ve Eskişehirspor - Samsunspor maçının aynı gün ve aynı saatte olması için başvuruda bulunacak.

Samsunspor ligde 34 puan ile 14. sırada yer alırken, Denizlispor 33 puanla 15. sırada yer alıyor. 31 puanda ise Eskişehirspor 16. sırada düşme hattında yer alıyor. Denizlispor ligin 31. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü evinde saat 13.00'de ligin lideri Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 15 Nisan Pazar günü ise saat 13.00'de Eskişehirspor evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

Recep Niyaz: “Süper Lig’e lider olarak çıkmak istiyoruz”

Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcusu Recep Niyaz, Süper Lig yolunda önlerine çıkan tüm rakipleri yenerek lider çıkmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 31. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Denizlispor'a konuk olacak. Çaykur Rizesporlu futbolcu Recep Niyaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1. Lig’den Süper Lig'e lider olarak çıkmak istediklerini dile getirerek "Bu hedef doğrultusunda önümüze çıkan tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Ligde son haftalarda ister istemez konsantrasyon biraz düşebilir. Biz bunu engellemek için kendimizi biraz daha yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Bu konuda takım olarak da birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Hafta sonu deplasmanda karşı karşıya gelecekleri Denizlispor maçının önemli olduğuna değinen Niyaz, "Bu maç benim için de ayrı önem taşıyor. Çünkü memleketimin takımıyla oynayacağız. Ancak ne olursa olsun bizim hedeflerimiz var. Lider olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Süper Lig hedefi doğrultusunda önümüze çıkan tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Elbette zorlu bir maç olacak ama biz iyi bir ekibiz ve iyi bir çıkış yakaladık. Bunu sonuna kadar devam ettirip Süper Lig'e çıkacağız." şeklinde konuştu.

Denizlispor Rizespor nasıl canlı izlenir?

Denizlispor Rizespor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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