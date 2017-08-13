Denizlispor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: “Mücadeleden memnunum”

Adanaspor karşısında 3-0 alınan mağlubiyet sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şimşek, “Adanaspor’u kutluyorum. Süper Lig'den düşmüş bir takım. Transferlerle çok iyi bir takım olmuş. Maçın başında çok çabuk gol yememiz işi bozdu. İkinci yarı toparlandık, mücadeleye girdik. Mücadele ve disiplinden memnunum. Ama skordan memnun değilim. Hakemin biraz daha dikkat etmesi lazım. İlk maç olmasına rağmen biraz daha dikkat edip futbolculara biraz daha iyi davranması lazımdı. Bunun telafisi var” diye konuştu.

Umutcan İşledici - Cemil Serezli