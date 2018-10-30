Denizlispor uzatmalarda elendi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Sivas Belediyespor, Denizlispor'u ağırladı. Normal süresi 1-1 sona eren mücadeleyi uzatmalarda 3-2 kazanan ev sahibi ekip bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Alpay'ın ceza sahası sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Mehmet Fatih kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

58. dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında orta sahadan atılan ara pasına iyi hareketlenen Himmet topu sürerek ceza sahası içerisine kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Himmet düzgün bir vuruşla maçta eşitliği sağlayan golü attı. 1-1

90. dakikada Serkan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Eren müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

103. dakikada Mehmet Fatih'in gönderdiği uzun topla buluşan Emrah rakibinden kurtulduktan sonra ceza sahası içerisinde yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

111. dakikada ani gelişen Sivas Belediyespor atağında ceza sahasına giren Eren'in pasında altıpas içerisinde topla buluşan Güray topu boş kaleye gönderdi. 3-1

119. dakikada sol kanattan Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta Alperen'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti. 3-2

Stat: Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Yıldırım, Cemal Alpay

Sivas Belediyespor: Osman, Halil (Mustafa dk. 83), Berkay, Serkan Yavuz, Fatih, Ali Zorlu, Ali Aydın, Emre Öztürk (Güray dk. 70), Mehmet Fatih, Alpay (Eren dk. 77), Emrah (Ercüment dk. 105 ?)

Yedekler: Serkan Demirol, Mesut, Murat

Teknik Direktör: Özer Karadaş

Denizlispor: Asil, Taha (Alperen dk. 46), Gökhan, Cihan (Burak dk. 77), Mehmet Taş, Furkan, Cenk, Tisdell (Recep dk. 64), Muhammed Himmet, Seddar, Mbamba (Asım dk. 105)

Yedekler: Hüseyin, Kadir, Yunus

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Mehmet Fatih (dk. 3), Emrah (dk. 103), Güray (dk. 111) (Sivas Belediyespor), Himmet (dk. 58), Alperen (dk. 119) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Emrah, Alpay, Fatih, Mustafa, Osman (Sivas Belediyespor), Cenk (Denizlispor)

Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz