Denizlispor’da 8 futbolcu imza attı

Devre arasında transfer yasağının kalkması ile birlikte alt sıralardan kurtulmak isteyen yeşil siyahlı kulüp, kötü performans gösterdikleri gerekçesiyle 10 isimle yollarını ayırırken, 4’ü Süper Lig takımlarından toplam 8 futbolcuyu kadrosuna kattı. Denizlispor, kiralık olarak Alanyaspor’dan Darko Lazic, Atiker Konyaspor’dan Patrick Friday Eze, Osmanlıspor’dan Hasan Kılıç, Teleset Mobilya Aksiharspor’dan Alperen Babacan’ı sezon sonuna kadar kadrosuna katarken, Kayserispor’dan Canberk Aydın, Manisaspor'dan İsmail Haktan Odabaşı, Giresunspor'dan Mehmet Akyüz ile Balıkesirspor'dan Aissati ile sözleşme imzaladı.İmzaların atılmasının ardından futbolcular ve yönetim objektiflere poz verdi.

İmza törenin ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mustafa Üstek, “Devre arasını bitirdik. Göreve geldiğimizde futbolculara 3.5 milyon gibi mevcut borcumuz vardı. Federasyonda, Spor Toto’da onlarca haciz dosyası vardı. Göreve gelirken zor olduğunu biliyorduk ama ben dahi bu kadar olduğunu tahmin etmiyorduk. Transfer bittikten sonra dün hesapladım, ayrı ayrı olduğunda çok görünmüyor ama topladığımızda şok oldum. Bu parayı ödemiş miyiz diye. Transfer yasağımızı kaldırdık, transfer de yaptık. Elhamdülillah 8 futbolcunun lisansını da aldık. Denizlispor’un maddi-manevi hak ettiği yere gelmesi için gece gündüz çalıştık. Bundan sonra Denizlispor’un hak ettiği yerde olacağına herkesin inancı olsun” dedi.

Transfere harcadıkları maliyeti açıklayan Üstek, “Dün bir futbolcu daha alacaktık olmadı. Onun için dün 5 milyon TL demiştim ama 4 milyon 125 bin TL harcadık. Aldığımız 8 futbolcunun 5’i Süperlig’de oynuyordu. Biz bunlara katlandık, çünkü öyle olması gerekiyordu” diye konuştu.

Futbolcu primlerinin arttırıldığını belirten Üstek, primlerin arttırılmasına yönelik bir paket üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kulübün kişilere ve kurumlara borcunun kalmadığını aktaran Üstek, borçların sadece yönetime olduğunu, yönetime geldikleri günden bu yana 18 milyon TL borç ödediklerini, son iki ay içerisinde ise 600 bin TL’ye yakın sigorta parası ödediklerini söyledi.

“Düşme gibi bir derdimiz yok”

Kümeden düşme gibi bir dertlerinin olmadığını dile getiren Üstek, “Bizim düşme gibi, kalma gibi asla bir derdimiz yok. Ben play-off’a girmeye yüzde yüz gözüyle bakıyorum. Biz yapacağımız yaptık, bundan sonra futbolcuya ve hocaya kalan şey ama onların da ellerinden gelenin en iyisini yapacağına eminim” ifadelerini kullandı.

Oyuncuların kalitesi ile ilgili çıkan haberlere cevap veren Sportif Direktör Bülent Ertuğrul, “Bu transfer döneminde 8 tane futbolcu almak, hiçbir kulübün harcı değildir diye düşünüyorum. Çok iyi transferler yaptık, çok kaliteli transferler yaptık. Hem insan kalitesi, hem oyuncu kalitesi üst düzey transferler yaptık. Tabi bunları bir adaptasyon süreci var, şehre bir alışma süreci var. Ama bu süreci en kısa sürede en iyi şekilde atlatıp, takımımızı iyi bir yere taşımak durumundayız” diye belirtti.

Medeni Topaloğlu

