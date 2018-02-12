Denizlispor'da Fatih Tekke dönemi

Denizlispor, ligdeki Elazığspor mağlubiyeti ile üst üste üçüncü yenilgisini alırken, alt sıralardan kurtulmak için aradığı teknik direktörü buldu. Kötü sonuçlar nedeniyle Reha Erginer'i gönderen yeşil-siyahlılar, son olarak Grandmedical Manisaspor'ı çalıştıran Fatih Tekke ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Denizlispor, Tekke yönetiminde ilk maçına bu hafta Akın Çorap Giresunspor deplasmanına çıkacak.

Yeşil-siyahlılara başarılı olmak için geldiğini belirten Tekke, Denizlispor'un kaliteli bir kadrosunun olduğunu ve bulunduğu noktadan kurtulmak için çok çalışacaklarını söyledi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Hoş geldin Fatih Tekke! Kulübümüz Reha Kemal Erginer'den boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Medeni Topaloğlu