Denizlispor’da gözler Adana Demirspor maçına çevrildi

Yeşil-siyahlı ekip dün oynadığı Grandmedical Manisaspor maçında 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puan ile ayrıldı. Denizlispor 2-1 üstün götürdüğü karşılaşmayı 90+3’de yediği gol ile 2-2 berabere tamamladı. Ligin bitimine 9 hafta kala Denizlispor alacağı puanlar ile düşme hattından çıkmak ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Yeşil-siyahlılar oynadıkları 25 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik alırken 12 karşılaşmada ise sahadan yenik ayrıldı. Oynadıkları 25 karşılaşmada rakip fileleri 28 defa havalandıran Denizlispor kalesinde ise 35 gol gördü. Denizlispor önümüzdeki hafta ligin 26. hafta karşılaşmasında deplasmanda 28 puan ile bir üst basamaklarında yani 15 sırada olan Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.