Denizlispor’da hoca arayışları sürüyor

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'im 21’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Elazığspor karşılaşmasının hazırlıklarını Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Teknik Direktör Reha Erginer ile yollarının ayırmasının ardından ilk idmanına çıktı. Takımı Sportif Direktör Bülent Ertuğrul ve eski futbolcu Mustafa Keçeli hazırlayacak. İdman öncesinde futbolcularla bir toplantı yapan Ertuğrul ve Keçeli, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Antrenmanda futbolcular, düz koşunun ardından koşu ve dar alanda top çevirme çalışması yaptı.

Coşkulu bir takım olacağına inandığını belirten Bülent Ertuğrul, transfer dönemi haricinde takımla hep beraber olduğunu ve takımı iyi tanıdığını kaydetti. Takım kalitesinin yeterli olduğunu düşündüğünü belirten Ertuğrul, Reha Erginer’in ayrılmasından dolayı üzüntü duyduğunu söyledi. Ertuğrul, “Reha hocanın ayrılmasına bizi de üzdü ama süreç istediğimiz gibi gelişmedi ve yollarımız ayırma kararı aldık. Bundan sonra yapacak bir şey yok, bizler profesyoneliz ve işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Yönetim bu kısa süreçte bizim, bu işi yapabileceğimize inandı, güvendi” dedi.

Takımı tanıdığına inandığını belirten Ertuğrul, “Takımı tanıdığıma inanıyorum, eksikleri neler, neler yapar biliyoruz. Bu kısa süreçte en iyi ne yapabiliriz diye, bu görev bize verildi. En iyisini yapıp, Elazığspor maçında puan veya puanlarla dönmek zorundayız. Artık makas daralıyor, her maç final, 14 tane final maçımız var. Bu da onlardan bir tanesi, kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

Keçeli: “Elazığspor maçında puanlarla dönmemiz gerekiyor”

Elazığspor'un ara transfer döneminde iyi transferler yaptığını belirten Keçeli, "Ama artık şartlar ve koşullar, takımlar bizim için önemli değil. Futbolda, bizim ne yaptığımız çok önemli. Biz doğru işler yaptığımızda, bu kadro her maçı kazanabilir. O potansiyelin ve o kapasitenin olduğuna inanıyorum. Elazığspor maçından puan veya puanlarla dönmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Bu süreçte ihtiyaç duyuldu geldik”

Buraya geldiğinde kendisine çok fırsat verildiğini hatırlatan Keçeli, “Bu süreçte bize ihtiyaç duyuldu. Profesyonel hayatta bunlar var, profesyonel hayat sonuç odaklıdır. Sonuç gelmediği zaman birileri gidiyor, birileri geliyor. Yeni bir sürece girildi, buraya bir faydamız dokunacağını düşünerek geldik. Buraya farklı bakamayız, bir maddi boyutu yok. Burada kendi birikimimizi ve tecrübemizi ortaya koyacağız” diye konuştu.

Taner Atilla: "Teknik direktör arayışı sürüyor"

Teknik direktörün gönderilmesi ile ilgili konuşan Kulübün Asbaşkan Taner Atilla, hoca arayışlarının sürdüğünü belirterek, “Dün itibariyle Reha hocamızla yollarımızı ayırdık. İstediğimiz noktaya bizi getiremediğini ve en azından ikinci yarıda istediğimiz gibi başlamadığımızı düşündük. Bu vesileyle, hele hele Eskişehirspor maçı hiç hesapta olmayan bir mağlubiyet oldu. Bunun akabinde de bir ayrılık yaşandı” dedi.

“Görüştüğümüz 4-5 hoca var”

Teknik direktör konusunda gündemlerinde 4-5 tane kişi olduğunu açıklayan Atilla, "İsmi bizde kalsın, görüşmeler devam ediyor. Elazığspor maçında büyük ihtimalle Bülent hocamız ve Mustafa kaptanla ama o da henüz net değil, yönetim kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Hoca arayışımız bittikten sonra sizlere de bilgi verilecek” şeklinde konuştu.

“Kongre kararı bile konuşuldu”

Yönetim olarak takımın bulunduğu noktadan memnun olmadıklarını dile getiren Taner Atilla, “Ama bunun sorumlusu tek başına yönetim de değil. Dönem başında alınan bir transfer yasağı vardı, elimiz kolumuz bağlıydı. Ama yönetim kurulunun yapacağı her şeyi şu ana kadar yaptı. Bundan sonra da yapma kararı aldı. Dün inanın belki, kongre kararı bile konuşuldu. Ama bu saatten sonra bırakmak en kolay iş olurdu. Dolayısıyla yönetim kurulumuz gerek mali anlamda olsun, gerek diğer yapılacaklar olsun, yapılacakların kararını aldı. Yola devam edecekler. Hoca anlamında da şehrin kabul edebileceği, bu yükü kaldırabilecek, taşıyabilecek isimler konusunda çalışmalarımız var. İsim şimdi vermeyelim, bunların içinde Denizlispor’u çalıştıran da var, çalıştırmayan da var “ diye kaydetti.