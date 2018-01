Denizlispor'da İstanbulspor hazırlıkları sürüyor

Denizlispor'da ligin ilk yarısı galibiyeti sonrası keyifler yerinde. İkinci yarının ilk deplasman maçına hazırlanan yeşil-siyahlı ekip, çalışmalara devam ediyor. Sancılı dönemden kurtulacaklarını belirten Denizlispor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Zaman zaman maçın içerisinde işler yaptık, zaman zaman eksiklerimizi gördük, hafta içi maçtan önce söylemiştim biraz sancılı dönem geçireceğiz diye. Zaman zaman o sıkıntılara maçın içinde çektik. Belirli bir süre böyle gideceğiz. Transferlerin geç gelmesi sayının biraz fazla olması biraz adaptasyonu zorlaştırıyor. Sonuç bizim için çok önemli. Futbolla güzel işler yaparak bunu destekledik sanırım, ilerisi için iyi sinyaller verdik. Zor bir fikstür vardı başlangıçta biz iyi bir başlangıç yaptık. Maçtan önce bizim için üç puandan daha fazlası olduğunu söylemiştik. Alt gruba baktığımızda takımlar puan kaybetti biz üç puanla başladık bizim için artı motivasyon. Bunun dışında iyi bir başlangıç oldu mutluyuz" dedi.

Transferlerin takıma uyum sağladığını belirten Erginer, "Aslında transferler Hasan hasta yeni transferlerden çok fazla yararlanamadı bu maçta, çok fazla birlikte zaman geçiriyoruz oyuncular birlikte zaman geçiriyor, belki bunu söylemek için çok erken ama bir kolej takımı havası yakaladık. Kendi arasındaki iletişimleri çok iyi bizimle iletişimleri çok iyi. Saha dışındaki o açığı kendimiz kapatıyoruz, çok yansıtmıyoruz birbirlerini daha iyi tanımaları lazım bu biraz zamanla, oyun felsefesi oturduğumuz zaman daha iyi olacağız" dedi.

Takıma yeni isimlerinde katılacağını belirten Erginer, "Doğru oyuncu, doğru fiyat, doğru kalite takıma katkısı sağlayacak oyuncu için uğraşıyoruz. Bitmiş transferlerde bile pürüzler çıkabiliyor. Bugün antrenmanda görmek istediğimiz oyuncu var, ama bir takım sıkıntılarla bu gerçekleşmiyor. Bir iki gün içerisinde bu sıkıntılar bitince birkaç arkadaş aramıza katılacak. Stoper transferimiz olacak. Önceliğimiz forvet oyuncusu ve stoper oyuncusu ondan sonrası devamına bakacağız ama transfer yaparken alacağımız oyuncuların maliyeti, kulübe katkıları bunlar önemli. Hoca olarak ben sadece kimi oynatacağım sıkıntısını yaşamak isterim. Elimdeki eksiklerden değil, biraz fazlalıklardan ben müşkül durumda kalayım. Ben biraz kafa yorayım. İstanbulspor takımı bir kere oturmuş bir takım. Ligin birbiriyle en fazla oynayan oyuncularının bir araya gelmiş bir takım, iyi bir takım. Belli bir oyun karakterleri var, belli bir oyun standartları var. Her haftada bunu sahaya yansıtıyorlar. Bizim için gerçekten zor bir maç olacak, içeride zorluk derecesine baktığımızda Adanaspor maçı gibi. Başka başladık ama bu maç bizim için daha zor olduğu aşikardır. Genel olarak maç maç bakıyorum temel amacımız bir an önce sıkıntılı konumdan uzaklaşmak bir an önce üst sıralara çıkmak ve rahatlamak istiyoruz. İlk amacımız bu ondan sonra geleceğe dönük planlar yapmak istiyoruz" dedi.

Bayram Coşkun