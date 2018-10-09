Denizli'yi sel vurdu

Denizli'de akşam saat 18.30 sıralarında başlayan sağanak yağmur sele dönüştü. Yağmurda kent merkezinde birçok ev ve iş yerinin bodrum katlarını su bastı, bazı cadde ve sokaklarda ise sel oluştu. Vatandaşlar iş çıkışı saatlerinde aniden bastıran yağıştan korunmak için saçak altlarına sığındı.

Araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği kentte, halk otobüslerinin içini de su bastı. Bazı otobüsler kaldırıma çıkarak caddelerdeki su birikintisinin tahliye edilmesini bekledi. İtfaiye ekipleri, su birikintisi yaşanan yerlerde rögar kapaklarını açarken, su basan iş yerleri, belediye ekipleri ve iş yeri sahipleri tarafından tahliye edildi.

Ali İbileme