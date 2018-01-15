Diğer
Kategoriler

Denys Boyko, Club Brugge'e kiralanıyor |Denys Boyko kimdir?

Beşiktaş, Ukraynalı kaleci Denys Boyko'nun Club Brugge'e kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Denys Boyko, Club Bruggee kiralanıyor |Denys Boyko kimdir?

15 Ocak 2018 14:02

Siyah-beyazlı kulüp Boyko'nun transferi için resmi açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denys Boiko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. 

DENYS BOYKO KİMDİR?

1988'de Kiev'de doğan Denys Boyko, futbol yaşantısında Dinamo Kiev'de başladı. 2001 yılında henüz 13 yaşındayken Dinamo Kiev'in altyapısında giren filebekçisi, 2005 yılında başkent ekibiyle profesyonel futbol kariyerini başlattı.

2005'ten 2014'e kadar bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan kaleci, 9 sene boyunca Dinamo Kiev, Dinamo Kiev II ve Dinamo Kiev III takımlarının formasını giydi.

Yine bu 9 yıllık süre içinde sırasıyla CSKA Kiev, Obolon Kiev, Kryvbas ve Dnipro'ya kiralanan Boyko, 2013-14 sezonunda 1 sene boyunca kiralık olarak formasını giydiği Dnipro'ya, 2014 yılında bonservisiyle beraber gitti.

Boyko, Dnipro'nun geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan takımının da kalesini koruyan isimdi.

1.94 boyundaki dev kaleci, Ukrayna'nın hemen hemen tüm alt yaş kategorileri milli takımlarının da formasını terletti.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç