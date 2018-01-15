Denys Boyko, Club Brugge'e kiralanıyor |Denys Boyko kimdir?

Siyah-beyazlı kulüp Boyko'nun transferi için resmi açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denys Boiko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

DENYS BOYKO KİMDİR?

1988'de Kiev'de doğan Denys Boyko, futbol yaşantısında Dinamo Kiev'de başladı. 2001 yılında henüz 13 yaşındayken Dinamo Kiev'in altyapısında giren filebekçisi, 2005 yılında başkent ekibiyle profesyonel futbol kariyerini başlattı.

2005'ten 2014'e kadar bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan kaleci, 9 sene boyunca Dinamo Kiev, Dinamo Kiev II ve Dinamo Kiev III takımlarının formasını giydi.

Yine bu 9 yıllık süre içinde sırasıyla CSKA Kiev, Obolon Kiev, Kryvbas ve Dnipro'ya kiralanan Boyko, 2013-14 sezonunda 1 sene boyunca kiralık olarak formasını giydiği Dnipro'ya, 2014 yılında bonservisiyle beraber gitti.

Boyko, Dnipro'nun geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan takımının da kalesini koruyan isimdi.

1.94 boyundaki dev kaleci, Ukrayna'nın hemen hemen tüm alt yaş kategorileri milli takımlarının da formasını terletti.