Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, deplasman yasağının kalkması yönünde görüşmede bulunmak üzere Vali Şahin ile makamında bir araya geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu'nun katıldığı toplantının ardından Vali Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, deplasman yasağının kaldırılmasıyla ilgili nihai kararın 22 Eylül Perşembe günü yapacak İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda verileceğini söyledi.

"Tribünlerimizde barışın, dostluğun, kardeşliğin geliştirilmesi adına çok önemli olduğuna inanıyorum"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, bu toplantıyı aslında daha önce gerçekleştirmek istediklerini vurgulayarak, "İnşallah bu tür toplantılara periyodik olarak devam edeceğiz. İstanbul'daki kulüp yöneticilerinin bir araya gelmelerinin tribünlerimizde barışın, dostluğun, kardeşliğin geliştirilmesi adına çok önemli olduğuna inanıyorum. Biz futbolu bir temaşa oyunu olarak, eğlenceli ve insanlara hoşça vakit geçiren bir olgu olarak görüyoruz. Vatandaşlarımız tarafından da böyle algılandığını biliyorum. Zaman zaman yaşanan bir takım istenmeyen olaylar bu olguya maalesef gölge düşürüyor. Ancak şunu memnuniyetle görüyorum ki bütün kulüpler bu noktada yönetimleriyle ellerinden gelen katkıyı sağlayarak, en azından önce tribünde, daha sonra tribün dışında barış ve dostluğun geliştirilmesi noktasında el birliğiyle gayret edip çalışacaklar" dedi.

"Deplasman yasağının kaldırılmasına ve bu konunun yumuşatılmasına sıcak bakıyoruz"

Kulüpler Birliği Vakfı'nın deplasman yasağının kaldırılmasına yönelik tavsiye kararı ve bu konudaki talebini hatırlatan Vali Şahin, "Valilik olarak deplasman yasağının kaldırılmasına ve bu konunun yumuşatılmasına sıcak bakıyoruz. Ancak bizim İl Spor Güvenlik Kurulumuz sadece valilikten değil, kulüplerin ve başka kurumların temsilcilerinden de oluşmakta. Dolayısıyla perşembe günü yapılacak toplantının maddelerinden biri bu olacaktır. Umarım istediğimiz doğrultuda oradan güzel bir karar çıkar ve tribünlerde daha önceden olduğu gibi yine bütün takım taraftarları dostça, kardeşçe takımlarını destekleyerek bir bayram havası içerisinde 90 dakika geçirir. Daha sonra herkes evine mutlu ve neşeli bir şekilde döner. Yenenin yenileni, yenilenin yeneni kucakladığı güzel bir atmosfer oluşur. Bunun için elimizden gelen gayreti hepimiz göstereceğiz" diye konuştu.

"15 Temmuz'dan sonra ülkemizde oluşan bu birlik ve kardeşlik havası da perşembe günü umut ettiğimiz sonucun çıkmasını aslında kolaylaştırdı"

15 temmuzdan sonra ülkemizde oluşan birlik ve kardeşlik havasının perşembe günü umut edilen sonucun çıkmasını aslında kolaylaştırdığını vurgulayan Vali Şahin, "Biz inanıyoruz ki bu millet 15 temmuzda olduğu gibi bundan sonra her vesileyle bir arada olacak. Özellikle spor gibi amacı barış olan, dostluğu, kardeşliği geliştirmek olan bir sektörde bu çok daha başarılı bir şekilde gerçekleştirilecek. Biz spordan ve tribünden beklediğimiz asıl amacı görmüş olacağız" diye konuştu.

"Bu toplantıların çok önemli olduğuna inanıyorum"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "En azından İstanbul kulüplerinin yöneticileriyle bir masa etrafında bir arada olmasının seyircilerimiz ve vatandaşlarımız açısından da oldukça olumlu bir mesaj olarak algılanacağını yürekten inanıyorum. Burada aslında herkes birbirinin can ciğer dostu. Tribünlerde yaşanan hadiselerden, olumsuzluklardan en önce kendileri etkileniyor. Taraftarlarının karşı takıma yaptığı kötü tezahüratta önce kendileri üzülüyorlar. Ciddi bir şekilde bundan etkileniyorlar. Dolayasıyla bunun kamuoyuna da böyle yansıtılması doğrultusunda bu periyodik toplantıların çok önemli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ: "Bizim aldığımız karar tavsiye kararıdır"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, "Bundan önceki Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında 18 kulübümüzün mütabakatıyla almış olduğumuz deplasman yasağının kaldırılmasına yönelik tavsiye kararını iletmek üzere bir randevu talep etmiştik. Kendisiyle çok sıcak bir sohbet toplantısı oldu. Bu yoğunluğunda bu daveti kabul etmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz Kulüpler Birliği Vakfı olarak özellikle seyirci deplasman yasağının kaldırılması noktasındaki taleplerimizi ne konuda destek verebiliriz o anlamda destek noktasında sağlayacağımız olanakları kendileriyle paylaştık. İnanıyorum ki perşembe günü yapılacak İl Spor Güvenlik Toplantısı'nda Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi taraftarı sevindirecek bir netice alacağımızı ümit ediyorum. Tabi nihai karar sayın valimizin uktesinde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda alınacak. Bizim aldığımız karar tavsiye kararıdır. Dolayasıyla buradaki sohbet ve sıcak karşılamadan dolayı sayın valimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mehmet Selman Bektaş