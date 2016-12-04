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Deplasmanda galibiyet 90+3’te geldi

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Balıkesirspor, Boluspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Konuk ekibin galibiyet golü, 90+3’te penaltıdan geldi.

Deplasmanda galibiyet 90+3te geldi

04 Aralık 2016 16:16

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Boluspor ceza sahası içinde Özgür İleri rakibini yere düşürünce maçın hakemi Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan İshak Çakmak, topu ağalara gönderdi. 0-1

46. dakikada Andre Santos’un sol kanattan ortasında Balıkesirspor savunmasında Oğuzhan ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 1-1

47. dakikada Balıkesirspor’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa son dokunan Burak Çalık topu filelerle buluşturdu. 1-2

72. dakikada ceza sahası dışından Emre Kılınç’ın orta şut karışımı vuruşunda kimsenin dokunamadığı top ağlara gitti. 2-2

90+3’üncü dakikada ceza sahası içinde Doğa’nın vuruşunda top Hakan Arslan’ın eline çarpınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan İshak takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. 3-2

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Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Bülent Gökçü xx, Arkın Akgöl xx

Boluspor: Soner Şahin xx, Renato x, Efe Halil x, Özgür Özkaya x (Hakan Arslan dk. 46 x), Fatih Turan x, Yusuf Emre xx (İsmail Yıldırım dk. 69 x), Özgür İleri xx, Emre Kılınç xxx, Murat Yıldırım xx, Andre Santos x, Poepon xx

Balıkesirspor: Vukovic xx, Okan xxx, Bülent xx, Oğuz xxx, Oğuzhan xxx, Eray xx, İshak xxx, Burak xxx (Doğa İşeri dk. 90 ?), Foxi Kethevoama xxx (Nizamettin Çalışkan dk. 73 x), Mehmet Boztepe xx (Dauet Indongala dk. 83 ?), Bekamenga xx

Goller: İshak Çakmak (dk. 23 pen. ve 90+3 pen.), Burak Çalık (dk. 47), Balıkesirspor), Oğuzhan Çapar (dk. 46 k.k.), Emre Kılınç (dk. 72) (Boluspor)

Sarı kartlar: Okan Alkan, Foxi Kethevoama, Oğuzhan Çakar (Balıkesirspor), İsmail Yıldırım (Boluspor)


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