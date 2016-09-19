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Depoda çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait depoda çıkan yangın, mahalleliyi korkuttu.

Depoda çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü

19 Eylül 2016 00:14

İnönü Caddesi ile Gönence yolunun birleştiği yerde bulunan Önder Bilgin'e ait depoda yangın çıktı. Buzdolabının neden olduğu yangında, alevler çatıya sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ
İtfaiye ekipleri, alevlerin yan binadaki tüplerin bulunduğu alana sıçramasını önleyerek facianın önüne geçti. Olay yerinde toplanan çok sayıda vatandaş da yangını merakla izledi.
Yangından zarar gören depoda maddi hasar meydana geldi. 

Hüseyin Tayyar

Etiketler: depo yangını, tekirdağ


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