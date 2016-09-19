İnönü Caddesi ile Gönence yolunun birleştiği yerde bulunan Önder Bilgin'e ait depoda yangın çıktı. Buzdolabının neden olduğu yangında, alevler çatıya sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

İtfaiye ekipleri, alevlerin yan binadaki tüplerin bulunduğu alana sıçramasını önleyerek facianın önüne geçti. Olay yerinde toplanan çok sayıda vatandaş da yangını merakla izledi.

Yangından zarar gören depoda maddi hasar meydana geldi.

Hüseyin Tayyar