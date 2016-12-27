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Depositphotos: en iyi stok vektör sitesi

İster basılacak bir iş olsun, ister ağ üzerinde sergilenecek bir şey, google aramanız sonucu bulunan vektör ve diğer görseller hiçbir zaman yeterli kaliteyi sunmayacaktır.

Depositphotos: en iyi stok vektör sitesi

27 Aralık 2016 15:25

Hiçbir şey izleyicinin dikkatini heyecan verici görsellerle bezenmiş bir tasarımdan daha çok çekemez. Ancak bazen; orijinal fotoğraflar, illüstrasyonlar, vektörler veya videolar yaratmak için yeterli zaman veya para bulamayız. İster basılacak bir iş olsun, ister ağ üzerinde sergilenecek bir şey, google aramanız sonucu bulunan vektör ve diğer görseller hiçbir zaman yeterli kaliteyi sunmayacaktır.

Bahsi geçen tasarım özellikle baskıya gidecek bir tasarımsa; bulacağınız görsel en az 300dpi olmalı, doğru şekilde lisanslanmış olmalı, bütçenize uygun fiyatlarda satın alınabilmeli ve izleyicinin dikkatini çekecek ve onları etkileyecek kadar profesyonel ve özgün bir şey olmalı. Bunların hepsini bir arada, Türkçe dil desteğiyle bulmak artık hiç sorun değil.

Dikkat! 50 milyon görselin arasından seçmek zor olabilir

Tek sorun 50 milyon fotoğraf, vektör, video ve illüstrasyon arasından seçmek olacaktır. Ancak hemen panik yapmayalım. Depositphotos’un altyapısı sayesinde kartpostallar ve her çeşit görselde kullanılmaya müsait.

Vektörlerin özelliği, isteğe göre yapılabilmesi. Sanatçı, bir su damlasını binlerce farklı şekilde tekrar tekrar yaratabilir. Bu da özgün işlerin çok sayıda olmasını sağlıyor. Depositphotos’un gelişmiş arama motoru ve anahtar kelimeleri/etiketleri aradığınız illüstrasyon, fotoğraf, video ve vektörleri rahatça bulmanıza yardımcı oluyor. İster bir uygulama yapıyor olun, ister girişiminiz veya firmanız için yeni bir internet sitesi veya animasyonlu anlatımlı tanıtım videosu veya bir broşür yapın, Depositphotos altyapısı ve sunduğu vektörler size harika bir avantaj sağlıyor olacak.

Sadece vektör arayanlar değil, vektör yaratan kişiler için de Depositphotos doğal olarak bulunmaz bir nimet. Her konuda, her tip illüstrasyonlarınızı vektör kategorisinde paylaşıp, alıcılarıyla buluşturabilirsiniz. Üstelik hiç hesapta yokken buradan kazanacağınız para ana gelir kaynağınıza bile dönüşebilir. Çünkü depositphotos.com’da eserlerinizi yalnızca bir kez satmazsınız. Eserleriniz defalarca satın alınabilir ve siz her satın alındığında para kazanırsınız. Daha çok tercih edilen konular üzerine vektörler geliştirip bunları da portfolyonuza ekleyip satışa sunabilirsiniz. www.depositphotos.com en iyi vektör sitesi olarak bilindiğinden, alıcılar da vektörleri burada arayacaklardır.

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