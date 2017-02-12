Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Deprem araştırmacısından rahatlatan açıklama

Deprem araştırmacısından rahatlatan açıklama

Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi ile Türkiye ve dünyadaki sismik hareketlilik üzerine araştırmalar yapan deprem araştırmacısı Ahmet Yakut, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde depremden hasar gören bölgelerde inceleme yaptı.

Deprem araştırmacısından rahatlatan açıklama

12 Şubat 2017 10:57

Yakut, artçı sarsıntıların 2 hafta sürebileceğini ancak şiddetinin 5,5’i geçmeyeceğini söyledi. Yakut, binaların dışa doğru yıkılmasının ise içerisindekiler için büyük şans olduğunu kaydetti. 

Deprem araştırmacısı Ahmet Yakur, 6 Ocak sabahı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana gelen depremde hasar gören köylerde incelemeler yaptı. Vatandaşlarla da görüşerek bilgi alan Yakut, artçı depremlerin bir süre daha devam edeceğini söyledi. Yakut, “Yaptığım elektro manyetik deprem dalgaları hesaplamaları vardı. Burada yaşanan 5.3 ya da 5.5 büyüklüğündeki depremin üzerinde bir deprem ben şu an için beklemiyorum. Ama artçı depremlerin devam edeceği belli.

Çünkü burada bir fayımız var. Gülpınar fayı var. Bu faydan hariç kısa faylar da gözüküyor. Bu kısa faylar kırıldığı sürece diğer faylarda bindirme enerjisi oluşturacak. İllaki bu kırılmalar devam edecek. Daha sonraki süreçte Behram, Ege Denizi, Ayvacık açıkları ya da Midilli arası bu depremlerin devamını getirebilir. O yüzden Ege Denizi açıklarındaki bundan sonraki her hareket önemli.

Bu bölgede görünen en net fay Gülpınar fayı. Uzun, dikey bir fay. Ama depremlerin oluş yönüne baktığımızda düşey yani yatay şekilde bir deprem fırtınası gerçekleştirmekte. Ayrıca bölgede uzun süreli bir sondaj çalışması var. Tabi bu sondaj çalışmalarının da bu depremlerde etkisi olabilir. Çünkü deprem dediğimiz olay, yer altı sularının yer değişmesi, yani artması ya da azalması gibi faktörlerle de gerçekleşebilir.

Bu yüzden uzun uzadıya araştırılması gereken bir süreç. Derin bir araştırma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Araştırmalarımıza göre konuşuyoruz, artçılar uzun bir süre devam eder. Kimi yerde artçıların 2 hafta, kimi yerde 1-1,5 ay devam ettiği görülmüştür. Bölge uzun safhalı bir artçı şok yaşayacak. En az 2 hafta daha devam edebilir diye düşünüyorum. Şu an buranın yaşayabileceği en büyük değer, araştırmalarıma göre, 5.3 olur. Artçıları da 4 altı olur, 4.9 olur. Hesaplamalarım bu” dedi.

Köyde binaların da çok sağlam olmadığını söyleyen Yakut, “21’nci yüzyıldayız. Köyde binaların hali ortada. Sağlam yapıların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmemizi isterim. Sağlam bina depremde gerçekten önemli. Fayın kırılma hareketi önemlidir depremlerde. Ters fay mı yoksa normal fay mı? Atım hareketleri dediğimiz kırılma yönleri önemlidir. Burada kırılma yönü gördüğümüz kadarıyla kuzeybatı-güneydoğu yönünde olmuş.

Depremde yıkılan evlere de baktığımızda çoğu taş ev olduğundan, kırılma yönü de buna etki yapmış ve dışa doğru hep çökme yaşanmış burada. Bu da halk açısından şans. Allah korusun içe doğru yıkılsa, sabahın erken saatinde uyku sersemi bu deprem yaşanıyor. Bu taşların insanın üzerine gelmesi can kaybına sebebiyet verirdi” diye konuştu. 

Gürkan Düzenli - Murat Yüksel

Etiketler: çanakkale, deprem, Deprem araştırmacısı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!