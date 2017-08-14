Deprem bilimci Ercan: '2 ay daha artçı depremler sürecek'

Son günlerde artçı depremlerle sarsılan Milaslıların yüreğine su serpici açıklama, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremlerin artçı olduğunu ve Milas’ta yıkıcı bir depremin beklenmediğini açıkladı.

Milas’a bağlı Beyciler, Kısırlar ve Kuzyaka merkezli gerçekleşen depremler, Milaslıları korkutmuştu. Meydana gelen yüzlerce artçıdan en büyükleri olan 4.8, 4.5 ve 3.8’lik depremlerde Milas’ın Karacahisar Mahallesi’ndeki bazı eski binalarda çatlaklar oluşmuştu.

Prof. Dr. Ercan, İHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, depremlerin hepsinin artçı nitelikte olduğunu kaydederek, “Depremlerin hepsi artçı depremler. Milas yöresinde olan 6.7’lik Bodrum depremi diğer Doğu-Batı doğrultusunda göçüntü kırığı oluşturdu. Bu göçüntüler doğrultusunda artçı depremler oluyor. Şu anda 5.5’lik deprem eksikliği var. Bu deprem oluncaya kadar artçı sarsıntılar devam edecek. Bodrum’dan doğuya doğru deprem kaymaları yaşandı. Bu bölgelerde toprak kaymaları görülüyor. Önceki deprem 8 atom bombası gücündeydi. Yaklaşık 100 kilometrekarelik alanda artçı deprem görülebilir” dedi.

Ercan, sarsıntıların biriken enerjinin tam atılamadığından dolayı kaynaklandığını belirterek, “Artçı depremler yıkıcı değildir. Artçı depremlerde eski ve çatlak binalar yıkılabilir. Herkes inşaat mühendislerine başvurarak binalarında herhangi bir çatlak varsa bunları mutlaka kontrol ettirmeliler. En son 6.7’lik depremde bazı binalarda çatlaklar oluştu. Bu binaların güçlendirilmesi lazım. İki ay daha artçı depremler sürecek. Korkulacak herhangi bir durum yoktur. Ben daha büyük bir deprem beklemiyorum. Artçı depremler bir süre devam edecektir. Milaslıların korku ve paniğe kapılmasına gerek yok” ifadelerini kullandı.

Demet Leyne