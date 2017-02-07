Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlerde en fazla hasarı gören Yukarıköy'de, çadırkent yaşamı zorlu başladı. Bölgede etkili olan sağanak yağış, depremzedeleri zor durumda bıraktı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çadırlara su dolmasını engellemek için, kazma ve küreklere çadırların etrafına kanal açtı, toprak ve taşlarla çadırların girişlerini sabitlemeye çalıştı. Vatandaşların yağmur altındaki mücadelelerini, çocuklar da endişeli gözlerle izledi.

Emrah Elmas - Murat Yüksel

