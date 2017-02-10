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Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantası son günlerde yaşanan depremlerin ardından yine gündeme geldi. Deprem çantası nasıl hazırlanmalı? Deprem çantasında neler olmalı? Bu haberimizde deprem ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?

10 Şubat 2017 12:40

Deprem çantası nasıl hazırlanır, deprem çantasında neler olmalı sorusunun cevabı son günlerde yaşanan depremlerle birlikte merak konusu oldu. Çanakkale’de son günlerde yaşanan depremlerle birlikte deprem korkusu yine vatandaşları sardı. Yaşanan bir depremde önceden hazırlanmış deprem çantası işimizi kolaylaştırabilir. Peki deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında ne olmalıdır? Deprem çantanız için bir çadır almalısınız. Çadır sayesinde kalabilecek bir yeriniz olur. Soğuk havaların hala etkisinde olduğumuz bu günlerde çantanıza koyacağınız battaniye de işinizi kolaylaştırabilir. Deprem çantası içinde su bol miktarda olmalıdır. Düzenli ilaç kullanıyorsanız ilaçlarınızı da çantanıza koymalısınız. Olası bir doğal afet anında konserve yiyecekler de hayat kurtarabilir. Ateş yakmak için kibrit ya da çanta da yanınızda olmalı. Deprem çantanızda mutlaka bir el feneri de olmalı. Deprem çantanızda bulunan bir ilk yardım çantasıyla hafif yaralanmalara müdahale edebilirsiniz. Deprem çantanızda bol miktarda da bisküvi bulundurmalısınız.

ÇANAKKALE YİNE SALLANDI

Çanakkale depremi sonrası vatandaşlar deprem çantası nasıl hazırlanır merak eder oldu. Çanakkale son günlerde depremlerle sallanıyor. Çanakkale’de deprem mi oldu? Çanakkale’de kaç şiddetinde deprem oldu? vatandaşlar bu soruların cevaplarını merak ediyor. Çanakkale bugün 1 kez daha sallandı. Günlerdir depremlerle sallanan Çanakkale'de bugün yine deprem oldu. Çanakkale'de bugün 4.9 şiddetinde deprem oldu. Çanakkale'deki 4.9 şiddetindeki depremin öncesinde de birçok deprem olmuştu. Sizler için son depremleri derledik. Çanakkale yine sallandı... Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden yapılan açıklamada, Çanakkale’de bir deprem daha meydana geldiği bildirildi. Merkezüssü Ayvacık ilçesi olan depremin saat 11.55’te meydana geldiği, büyüklüğünün ise 5 olduğu açıklandı. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin 4.9 şiddetinde olduğunu belirtti. Çanakkale'de bugün 11.55'te 4.9 şiddetinde deprem oldu.

 

Etiketler: deprem, deprem çantası


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