Deprem fırtınası Bodrumluları tedirgin etti

Sık sık yaşanan depremler sonrası tedirginliklerini ifade eden vatandaşlar, “Her sarsıntıda mecburen dışarı çıkıyoruz. Daha büyüğü mü olacak endişesi ile psikolojimiz bozuldu. Tedirginlik yaşamaya başladık. Uzmanların aktardığına göre bu tür sarsıntılar büyük depremleri önlüyormuş. Bizim de her deprem sonrası tedirginliğimiz artıyor” dediler.

Bodrum’da bu sabah yaşanan depremin ardından bazı vatandaşlar evlerini yine terk ederken, bazı vatandaşlar bu tür sarsıntılara alıştıklarını ifade ettiler.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre, Gökova Körfezi'nde bu sabah 04.46’da 4.5, 05.02’de 3.5, 07.10’da 3.0, 10.23’te 3.2, 10.42’de 5.3, 10.49’da 2.9, 10.56’da 3.6 ve 11.04’te 3.0 şiddetinde depremler meydana geldi.



Eren Ayhan

