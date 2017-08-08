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Deprem fırtınası Bodrumluları tedirgin etti

Gökova Körfezi'nde 21 Temmuz’da meydana gelen 6.3 şiddetindeki depremin ardından yaşanan deprem fırtınası bölge halkını tedirgin etmeye devam ediyor. Bugün saat 10.42’de yaşanan AFAD'a göre 4.9, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü'ne göre ise 5.3 şiddetindeki depremde konutlarında ve iş yerinde olan vatandaşlar sokağa fırladı.

Deprem fırtınası Bodrumluları tedirgin etti

08 Ağustos 2017 11:54
Deprem fırtınası Bodrumluları tedirgin etti - Tıkla İzle

Sık sık yaşanan depremler sonrası tedirginliklerini ifade eden vatandaşlar, “Her sarsıntıda mecburen dışarı çıkıyoruz. Daha büyüğü mü olacak endişesi ile psikolojimiz bozuldu. Tedirginlik yaşamaya başladık. Uzmanların aktardığına göre bu tür sarsıntılar büyük depremleri önlüyormuş. Bizim de her deprem sonrası tedirginliğimiz artıyor” dediler.
Bodrum’da bu sabah yaşanan depremin ardından bazı vatandaşlar evlerini yine terk ederken, bazı vatandaşlar bu tür sarsıntılara alıştıklarını ifade ettiler.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre, Gökova Körfezi'nde bu sabah 04.46’da 4.5, 05.02’de 3.5, 07.10’da 3.0, 10.23’te 3.2, 10.42’de 5.3, 10.49’da 2.9, 10.56’da 3.6 ve 11.04’te 3.0 şiddetinde depremler meydana geldi.
 

Eren Ayhan
 

Etiketler: bodrum deprem


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