Deprem konulu patentlerde artış

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi’ndeki depremin ardından Türkiye’nin deprem alanındaki patentleri gündeme geldi. Adres Patent tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin deprem alanında yaptığı patent başvuru sayısının Cumhuriyetin ilanından bu yana 277 olduğu belirtildi. Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut, “Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi 1939 yılında Erzincan’da yaşandı. Ardından 1942’de Tokat, 1943’te Samsun, 1944’te Bolu, 1966’da Muş’ta, 1975’te Diyarbakır’da gerçekleşen depremlerde resmi rakamlara göre 50 bine yakın insanımız hayatını kaybetti. Buna rağmen depremle ilgili ilk patent başvurusu 1972 yılında yapıldı” dedi.

6 yılda 124 patent

Türkiye’nin depremle ilgili patentlerinin sayısı hakkında bilgi veren Akbulut, 2011 yılına kadar toplam 153 olan patent başvuru sayısının son 6 yılda 124 adet artış göstererek toplamda 277 adet başvuruya ulaştığını söyledi. Cumhur Akbulut, Türkiye'de özellikle son yıllarda deprem konulu patent başvurularının sayısı hızla artarken, bu buluşların uygulamaya geçirilmemesi nedeniyle Türkiye gibi deprem kuşağındaki bir ülkenin verdiği kayıpları azaltmaya yetmediğine dikkat çekerken, Marmara Bölgesi'nde 1999'da yaşanan depremin ardından Türkiye'deki deprem odaklı buluşların sayısında ciddi artış yaşandığını aktardı.

“Patentler uygulamaya geçmeli”

Akbulut, “Geçtiğimiz hafta Bodrum açıklarında yaşanan depremde önemli mal kayıpları yaşayabiliyorsak burada bir hata var demektir” diyerek “Özellikle son 6 yıl içerisinde başvurusu yapılan patent konulu buluşlar arasında çok önemli ve uygulanabilir sistemler var. Bu buluşlar uygulamaya konulmuş olsaydı mal kayıplarının önüne geçilebilirdi. Yapılan buluşlar ve harcanan Ar-Ge maliyetleri, yapılan buluşların uygulanmasıyla anlam kazanacaktır. Teşvik edici desteklerle tüm buluşların topluma sunulması sağlanabilir. Teknolojimiz ancak bu şekilde gelişim gösterecektir. Ülke olarak yaşadığımız deprem felaketlerine yenisini eklememek ve bu konudaki kayıplarımızı en aza indirmek için buluş sahiplerinin uygulamaya geçmesi gerekiyor. Patent almaya uygun görülmüş nitelikteki tüm buluşlar depreme karşı daha güçlü olmamızı sağlayacaktır. Kayıplarımızı en aza indirmek için bu konudaki buluşlar hayata geçirilmeli”.

Deprem konulu patent başvurularının içeriği hakkında da bilgi veren Akbulut, can kurtarma modüllerinden erken uyarı sistemlerine, korunma yatağından deprem yastığına, yer altı göçük tespit etme sisteminden çelik kafeslere kadar 277 buluşla ilgili patent başvurusunun yapıldığını söyledi.

