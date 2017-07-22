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Deprem profesörü Bursa'ya geliyor

Türkiye'nin en önemli bilim adamları arasında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Akpınar ve 1050 Konutlar bölgesindeki çalışmaları incelemek ve vatandaşlarla buluşmak için Bursa’ya geliyor.

Deprem profesörü Bursaya geliyor

22 Temmuz 2017 10:26

“EmlakSayfasi.com.tr Buluşmaları” kapsamında Bursalılarla bir araya gelecek olan Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, son zamanlarda gerçekleşen depremler ve Bursa'nın içinde bulunduğu depremsellik durumu hakkında önemli açıklamalarda bulunacak. Ayrıca Akpınar ve 1050 Konutlar'da birtakım incelemelerde bulunacak olan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan bölgede yaşayan vatandaşlara yönelik bir konferans verecek.

Son günlerde gerçekleşen depremler ve Bursa’nın deprem riskinin ele alınacağı konferansta vatandaşlara deprem bilincinin oluşturulması ve alınması gereken önlemler ile ilgili de bilgiler sunulacak.
24 Temmuz 2017 Pazartesi akşamı Akpınar Mahallesi'nde gerçekleşecek olan seminerin moderatörlüğünü ise Utku Çalışkan yapacak. 


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