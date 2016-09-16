İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Akhisar ilçesinde meydana gelen ve artçı sarsıntıların yer yer devam ettiği depremlerle ilgili çarpıntı açıklamalar yaptı. "Bu küçük depremler artıkça daha büyük bir yırtılmayı getirecektir" diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki faylar hakkın bilgi verdi. Üşümezsoy, "Akhisar'da geçen hafta olan iki büyük deprem sonrası oluşan hareketlilik Akhisar'a dikkat çekmemiz gerektiğini gösterdi. Uzun zamandır bölgece deprem olmamıştı bu faylarda streslerin biriktiğini, stres sonucu bu fayların yırtıldığını gördük. Bu küçük depremler artıkça daha büyük bir yırtılmayı getirecektir. Bunun anlamı da büyük bir olacağı tanısıdır. Bu bölgedeki faylar Güneydoğudan gelen normal fay sistemi ile Kuzey-Güney yönünde batıdan çevreleyen yanal atımlı fay sistemlerinin kesiştiği faylardır. Kesiştikleri nokta çekmece rafının rayları gibi birbirine paralel giden bir parçadır" dedi.

"Kırılırsa çok rahat 6 ve üstü depremler üretebilir"

İlçenin kentleşmesi konusunda da uyaran Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, şöyle devam etti:

"'Böyle bir olayda nedir?' diye sorarsak dirsek şeklindeki bu fayda yırtılmanın yüksek olduğu ve yüzeye yakın olduğu için yıkma riskinin büyük olduğunu gösterir. Burada oluşacak depremler daha uzun aralarla olacağını ama ortaya çıkacak enerjinin çok büyük olacağını gösteriyor. Bu faylar Akhisar ve köylerinin hemen yakınından geçen faylardır. Kolay kırılmayan bu tabakalar gözükmedikleri için şehirleşmede dikkatli davranamadık. Bu faylar yakın zamanda kırılabilir veya kırılmaz yapılaşmayı kırılacak fay sistemine göre düzenlemekte yarar vardır. Zemini de sağlam olmayan Akhisar'daki yapılaşma kriterlerinde bu konu dikkate alınmalıdır. 10 kilometrekare bir alan kırılırsa çok rahat 6 ve üstü depremler üretebilir."

Servet Vural