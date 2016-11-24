Depremde eşi, kızı, kardeşi ve yengesi ile birlikte aynı evde depreme yakalanarak hayatını kaybeden Mehmet Murat İşler isimli öğretmen; arkadaşları ve öğrencileri tarafından kabri başında anıldı. İsmi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görev yaptığı Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verilen Murat Öğretmen için 24 Kasım Öğretmenler Gününde meslektaşları ve öğrencileri tarafından kabrine karanfil bırakıp ruhuna Yasin-i Şerif okutuldu.

Erciş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cevdet Akan, depremde okullarında görev yapan öğretmen arkadaşlarından Müdür Yardımcısı Mehmet Murat İşler’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Hayatını kaybeden öğretmenlerden Mehmet Murat İşler isminin okullarına verildiğini de anlatan Akan, vefat eden deprem şehidi tüm öğretmenlerin her birinin pırlanta olduğunu belirterek, “24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesai arkadaşlarımız ve öğrenci temsilcilerimizle birlikte Murat Hocamızın kabrine geldik. Allah mekanını cennet eylesin. Murat Hocamız gerek okulumuzda, gerekse ilçede sevilen, sayılan, dürüst, çalışkan, hoşgörülü, fedakar ve cefakar bir öğretmen arkadaşımızdı. Eşi, çocuğu, kardeşi ve yengesiyle birlikte depremde şehit oldular. Anısını yaşatmak amacıyla Bakanlığımıza teklifte bulunduk. Okulumuzun ismi de Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Hep kalbimizde yaşatacağız, hep dua edeceğiz. Allah mekanını cennet etsin. Allah ebediyete intikal eden diğer öğretmenlere, şehitlere de rahmet eylesin” dedi.