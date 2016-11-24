Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Deprem şehidi öğretmen mezarı başında anıldı

Deprem şehidi öğretmen mezarı başında anıldı

Van’ın Erciş ilçesinde, 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Mehmet Murat İşler isimli öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Gününde meslektaşları ve öğrencileri tarafından mezarı başında anıldı.

Deprem şehidi öğretmen mezarı başında anıldı

24 Kasım 2016 15:57

Depremde eşi, kızı, kardeşi ve yengesi ile birlikte aynı evde depreme yakalanarak hayatını kaybeden Mehmet Murat İşler isimli öğretmen; arkadaşları ve öğrencileri tarafından kabri başında anıldı. İsmi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görev yaptığı Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verilen Murat Öğretmen için 24 Kasım Öğretmenler Gününde meslektaşları ve öğrencileri tarafından kabrine karanfil bırakıp ruhuna Yasin-i Şerif okutuldu.

Erciş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cevdet Akan, depremde okullarında görev yapan öğretmen arkadaşlarından Müdür Yardımcısı Mehmet Murat İşler’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Hayatını kaybeden öğretmenlerden Mehmet Murat İşler isminin okullarına verildiğini de anlatan Akan, vefat eden deprem şehidi tüm öğretmenlerin her birinin pırlanta olduğunu belirterek, “24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesai arkadaşlarımız ve öğrenci temsilcilerimizle birlikte Murat Hocamızın kabrine geldik. Allah mekanını cennet eylesin. Murat Hocamız gerek okulumuzda, gerekse ilçede sevilen, sayılan, dürüst, çalışkan, hoşgörülü, fedakar ve cefakar bir öğretmen arkadaşımızdı. Eşi, çocuğu, kardeşi ve yengesiyle birlikte depremde şehit oldular. Anısını yaşatmak amacıyla Bakanlığımıza teklifte bulunduk. Okulumuzun ismi de Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Hep kalbimizde yaşatacağız, hep dua edeceğiz. Allah mekanını cennet etsin. Allah ebediyete intikal eden diğer öğretmenlere, şehitlere de rahmet eylesin” dedi.

Etiketler: deprem şehidi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç