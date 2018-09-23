Deprem uzmanından 2019 için "afet yılı olabilir" iddiası

Daha önce yaptığı tahminlerdeki başarıları ile bilinen deprem uzmanı Kadir Sütçü, yeni tahmininde 2019 yılında Türkiye'de 7 büyüklüğünde depremler gerçekleşebileceğini iddia etti. 2018 yılındaki yüksek sıcaklıklar ve depremlerin azlığının 2019'da afetlere sebep olabileceğini söyleyen uzman, “2019 yılı Türkiye'nin afet yılı olabilir” dedi.

Türkiye'de 2011 yılında yaşanan Van ve Gediz depremlerini 2010 yılında yaşanan sıcaklık rekorlarının tetiklediğini söyleyen Sütçü, 2018 yılında yaşanan sıcaklıkların da bir afeti getireceğini belirtti. Sütçü, “Depremle iklim elemanları sıcaklık, basınç, yağış, rüzgâr, bulutla ilgili çalışmalara 2008 yılında başladım. 2008 yılından bu tarafa şu ana kadar yaklaşık olarak 280 bin uydu görüntüsü arşivimde var. Bu uydu görüntülerini takip ederek depremlerin uydu görüntülerindeki işaretlerini algıladık ve son zamanlarda bu daha fazla berraklaştı. Şu an deprem ile basınç arasındaki ilişkileri görmüş durumdayız. Deprem ve sıcaklık arasında ilişki var. 2010 yılında Türkiye'de 1971 yılından beri en yüksek sıcaklık rekorları kırmış. Bu sene eğer sonbaharda depremler daha seyrek olursa, sanıyorum ki bu yıl 2010 yılını rekor olarak geçebilecek bir durumda olacağını düşünüyoruz. Türkiye'deki fay sistemi bir zincir şeklinde veya bir teşbih şeklinde diyebiliriz. Yani DAF, KAF ve Ege bunu ele aldığımızda bir üçgen şeklinde değerlendiriyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu şekilde deprem fay sistemi yok. Bu fay sistemi dünyadaki büyük depremlerden de etkileniyor. Eğer bu seneki sıcaklığı 2010 yılına göre değerlendirirsek 2010 yılındaki sıcaklığı 5,9 büyüklüğündeki Kütahya depremi ve 7,2 büyüklüğünde Van depreminden kaynaklı olduğunu 2010 yılında görmüş olabiliriz. 2018 yılı sıcaklığına hangi fayların bizi ısıttığını düşünecek olursak bunu gelecekte söyleyeceğiz ama 2019 yılı Türkiye'nin afet yılı olabilir. Yani 6.5 üzerinde 3-4 tane olabilir ya da 7 ve 7.5 üzerinde depremler meydana gelebilir Türkiye'de diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Şu ana kadar tahminlerimizin tutma oranı yüzde 92”

Son olarak basınç ile deprem arasındaki ilişkilerin netleştiğini ve bu sayede tahminlerinin daha net olduğunu söyleyen Sütçü, “Tahminlere 2010 yılında başladık. 2010 yılından 2013 yılına kadar olan tahminlerimiz yüzde 60 gerçekleşti. Bu tahminleri 2013 yılında yapılan coğrafya sempozyumunda 55 ülkeden gelen 400 tane bilim insanına bilimsel olarak anlattık. 2013 yılında sıfırladık tahminlerimizi, tekrar başladık. 2015 yılına kadarki tahminlerimizde başarı oranımız yüzde 80 idi. 2016 yılından sonra tekrar sıfırladık ve şu ana kadar tahminlerimizin tutma oranı ise yüzde 92 oranına çıktı. Biz bu tahminler yüzde 92 oranına çıktığı zaman biraz daha bilimsel olarak basınç ve deprem arasındaki ilişkiler netleştiği için daha yüksek oranlara çıkacağını bildiğimiz için tekrar başladık. Şu ana kadar 28 tahmin yaptık. Bu tahminlerden tutmayan sadece bir tanesini yarım olarak görebiliyoruz. Bundan sonraki tahminlerimizin daha yüksek oranda olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Ersin Gökdağ - Oğuzhan Demir