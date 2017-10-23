Depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Erciş Kaymakamlığı ile belediyesi tarafından düzenlenen anma töreni kapsamında Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ile kurum amirleri, Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Seyit Muhammed Kabristanlığına geçerek, depremde yaşamını yitirenlerin kabirlerine tek tek karanfil bıraktı. İlçe Müftüsü tarafından yapılan duanın ardından bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, depremde yaşamını yitirenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunarak, “Bugün ilçemizi vuran büyük depremin 6. yıldönümü nedeniyle anma töreninde bir arada bulunuyoruz. 23 Ekim 2011 yılında yaşadığımız bu büyük hadise, ilçemizde hem fiziki, beraberinde toplumsal psikolojik bir tahribat meydana getirdi. Bu aradan geçen 6 yıllık süre zarfında muhakkak surette devletimiz ortaya çıkan bu enkazı, büyük afetin doğurduğu bu yıkımı ortadan kaldırmak için büyük bir çaba ve özveriyle çalıştı. Ancak biz fiziki enkazı ne kadar ortadan kaldırmaya çalışsak da insanların yüreğindeki o acıyı dindirmek elbette ki kolay değil, belki mümkün de değil” dedi.

Doğal afetlerin Allah’ın musibetleri olduğunu söyleyen Yaşar, “Bizler de kendimizi sorgulayıp başta devlet olarak, yerel yönetimler olarak bu aradan geçen 6 yıllık süre zarfında bu musibetten ne kadar nasihat aldığımızı da bir özeleştiri olarak bence gözden geçirmemiz gerekiyor. Dua ederken diyoruz ki, ‘Ey Allah’ım ilçemize, bölgemize, milletimize bu tür doğal afetleri yaşatma.’ Ancak biliyoruz ki bu doğal afetler, Yüce Rabbimizin koyduğu tabiat kurallarının da neticesidir aynı zamanda. Bu doğal afetleri hem bir musibet olarak görmekle beraber, bunun aynı zamanda bir tabiat olayı olduğunu ve kaynağının Yüce yaratan olduğunu da biliyoruz ve bunlara ne tür tedbirler almamız gerektiğine de vakıfız, vakıf olmamız da gerekiyor. Yoksa deprem kuşağında yaşayan bir ülke ve millet olarak istediğimiz kadar dua edelim, sonuçta Yüce Allah’ın kuralları devam edecektir. Biz bu bölgede bu depremleri yaşamaya devam edeceğiz. Bize düşen bu tabiat olaylarına karşı gereğini yerine getirmektir” diye konuştu.

Erciş’te korkunç derecede kötü yapı stoku olduğunu ifade eden Yaşar, “Belki 2011 depremi bunların bir kısmını yıktı, ama çok önemli bir kısmı da hala yerli yerinde duruyor. Bunların süratle yenilenmesi gerekiyor. Tabi bu illa devlet eliyle yapılacak bir şey değil. Devletin böyle bir şeyin altından kalkması da ne Türkiye’de, ne de başka bir ülkede mümkün değil. Bunu sivil toplum olarak, vatandaşlar olarak en azından bundan sonra yapılacak olan yapılarımızda muhakkak suretle depremin gereklerine uygun şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra toplumsal bir acıdır bu. Bu acının da artık sarılması gerekmekte. Geleceğe bakılması gerekmektedir. Bundan alınacak dersimizde birlik ve beraberliğimize artık daha fazla sahip çıkmak olacaktır. Zira gördüğünüz gibi bir doğal afet geldiğinde kimlik, kişi, zümre, aşiret, ırk ve köken ayırmıyor. Herkesi aynı anda vuruyor. Herkese aynı muameleyi yapıyor. Zira doğa adildir. Allah adildir. Bizim de bu musibetler karşısındaki direncimizi, aynı zamanda toplumsal olaylar karşısındaki dirence de dönüştürmemiz gerekiyor. Bu vesileyle ben bir kez daha 23 Ekim 2011 depreminde hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımıza, şu an mezarları başında bulunduğumuz görev arkadaşımız Mehmet Murat İşer Hocamız ve ailesine ve geride kalan 644 hemşehrimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Allah bu memlekete bir daha böyle acılar yaşatmasın’’ şeklinde konuştu.

Depremde hayatını kaybedenler için ikindi namazına müteakip Vanyolu Camisi’nde Erciş Kaymakamlığı tarafından mevlit okutulacağı belirtildi.

Nihat Çavuşoğlu

