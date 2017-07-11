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Depreme dayanıklı, 70 katlı pekte tatlı ev baklavası

Uşak'ta 15 yıldır ev hamur işleri yapıp satan Nesrin Çağlayan, dükkanının girişine astığı 'Depreme dayanıklı 70 katlı, pekte tatlı ev baklavası' sloganıyla ilgi odağı oldu.

Depreme dayanıklı, 70 katlı pekte tatlı ev baklavası

11 Temmuz 2017 09:50

Hamur işinin ve işçiliğinin genlerinden geldiğini söyleyen Çağlayan ; " Hamur işleriyle uğraşmayı çok seviyordum. Annem benim fırıncıydı, ekmek yapıyordu. Ona yardım etmeyle başladım. Zaten anneannem falan da hamur işlerini çok iyi yapardı. Hep fırıncılıkla uğraştık. İşe tek kişi olarak başladım, şu anda 4 çalışanım var" dedi.
Çağlayan, böyle bir sloganı farklılıklarını anlatmak için seçtiklerini vurgulayarak; "Biz kalitemizi ön plana çıkarmak istedik. Bizim her şeyimiz organik, cevizimiz, unumuz, yağımız kaliteli ve organik buna dikkat çekmek için bu pankartı astık. Uşak'ta zaten baklava en az 60 ya da 70 katlıdır, ondan aşağısı tutulmaz, olmazsa olmazımızdır. Her katında ceviz vardır, onun için böyle bir afiş tasarladık. Özellikle bayramlarda 15 yıldır çok güzel iş yapıyoruz. Baklava dışında hemen hemen 12-13 çeşidimiz var. Yine annelerimizin yaptığı gibi katmerimiz, bükmemiz, yufkamız, cendere, börek, mantı, sarma gibi hepsi ev işi mamullerimizde var. Ev baklavasında iddialıyım" şeklinde konuştu.

Çalışan bir kadın Uşak'ta örnek olduğunun altını çizen Çağlayan konuşmasını şu ifadelerle bitirdi ; "Uşak'ta çalışmaya başlayan çok ev hanımları var. Ne güzel kendi ayakları üzerinde duruyorlar. Ailelerine yardımcı oluyorlar . Günden güne de kadın esnaflarımız çoğalıyor, Uşak'ta küçük esnaf olarak büyüyoruz." 

Bayram Keleş


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