Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin ardından çalışmalar devam ederken, çocuklar da unutulmuyor. Bazı hayırseverlerin kamp alanlarına getirdiği oyuncaklar büyük rağbet görüyor. Yap-boz tarzı oyuncaklar depremi yaşamış çocukları avutuyor. Hayatları deprem ile paramparça olan çocuklar, parçalanmaş fotoğrafları birleştirmek için saatlerce uğraşıyor. Okulların tatil olması sebebiyle çadırlarda beklemek zorunda kalan çocukların yaşadıkları korku dolu dakikaların ardından oyun oynarken neşe dolu gülümsemeleri gözlerden kaçmıyor.

Emrah Elmas