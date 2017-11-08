Derbent Aladağ beyaza büründü

Yaklaşık 2 bin 500 metre İç Anadolu Bölgesi’nin önemli kayak merkezlerinden biri haline gelen Konya’nın Derbent ilçesinde yer alan Aladağ beyaza büründü. Kar yağışlarının artmasıyla birlikte Aladağ’da kayak sezonunun açılması bekleniyor.

Konya’nın kış turizminde de söz sahibi olacağını ifade eden Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Kentte ilk kar Aladağ’a yağıyor ve Derbent’in incisi beyaz gelinliğini giymiş oluyor. İnşallah 17 Aralık 2018’de tesislerimizin ilk etabını açmış olacağız. Her yıl ise üzerine koyarak projeyi geliştireceğiz. Sadece Konya’mızın değil, Türkiye’nin de kayak merkezi olarak hizmet vermeye başlayacak. Yalnızca kış sezonunda değil, yılın 365 günü doğa sporlarına da ev sahipliği yapabilecek tesisleri kazandırmayı planlıyoruz” dedi.

Aladağ’da yaklaşık 6 ay karın yerde kaldığını dile getiren Başkan Hamdi Acar, “Kasım ayında yağan kar, Nisan ayına kadar erimiyor. Böylece uzun süre kayak yapma imkanı tanınıyor. Çünkü Aladağ, coğrafi açıdan da iklim açısından da kayak merkezi için elverişli bir yer. Tesislerin tamamlanmasıyla birlikte Konya’mızın eksikliğini hissettiği kış sporlarına Derbent’in ev sahipliği yapacağını söyleyebiliriz. Turizm Merkezi İlanı’nın bakanlık tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın da imzalamasıyla birlikte projenin daha profesyonel bir hal alacağını ifade edebiliriz. İnşallah 15-20 gün civarında Aladağ, turizm merkezi olarak kabul edilecek. Bizler, turizm merkezine yakışır bir Derbent için yıllardır eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Aladağ, tesislerin tamamlanmasıyla birlikte uluslararası yarışlara da ev sahipliği yapabilecek önemli bir merkez haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı Derbent’te mevsimin ortalarında seviye 2 metreye kadar çıkıyor. Kristal kar özelliğine sahip olan Aladağ, farklı eğimler ve pistler sayesinde hem amatör hem de profesyonel kayakçıların kış sporlarını yapmalarına imkan sağlıyor.