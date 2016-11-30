Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde geceden itibaren etkili olan yağmurun ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktığını vurgulayarak, "Geceden beri süren kar yağışı sonrasında ilçemizde güne vatandaşlarımız beyaz örtüyle uyandı" dedi. Konya'nın Kayak Merkezi olması için çalışma yapılan Derbent Aladağ'a yağışla birlikte kış mevsiminin ilk karının da düştüğünü belirten Başkan Acar, "Kent merkezinde 4-5 santim olan kar kalınlığının Aladağ ve yüksek kesimlerde daha da fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Yağmur ve beraberinde gelen kar yağışı ilçemize Kasım ayının son gününde bereketini getirirken, Aladağ'ın da beyaz örtüyle kaplanmasına yol açtı. Kasım ayının son günlerinde yağan kara çok seviniyoruz. Yağış beklentisi içerisinde olan yöremizdeki çiftçilerin de yüzü gülmüş durumda. Kar yağışı sonrasında ilçemiz merkezinin ulaşımının kesik olduğu herhangi bir dış mahallesi bulunmuyor. Karayolları ve Belediyemiz ekiplerinin kar yağışıyla birlikte geceden itibaren teyakkuza geçerek yürüttüğü çalışmalar sonucunda tüm yollarımız açık bulunuyor. Aladağ'ın zirvesindeki kar örtüsünü ise yoğun sis nedeniyle göremiyoruz ama ilçemiz tamamen beyaz gelinliğini giymiş durumda" diye konuştu.

Bu arada, Derbent ilçesine yağan kar ardından sevinin ilçe merkezinde yaşayan çocuklar kartopu oynamanın keyfini çıkardı. Kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Aladağ Göl Parkı'nda da kartpostallık görüntüler oluştu.