Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunun 11. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında, 20 Kasım Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri bugün satışa çıktı. Biletler 7-8 Kasım tarihlerinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kongre Üyeler ve Temsilci Üyeler için (En fazla 2 bilet), 9-10 Kasım tarihlerine Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için (1 adet bilet), 11 Kasım Cuma günü itibariyle de genel satışa açılacak. Satışlar, sadece www.passo.com.trüzerinden alınacak.

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BİLET FİYATLARI

OKUL AÇIK: 100 TL

MİGROS TRİBÜNÜ:100 TL

BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK: 130 TL

BORAJET TRİBÜNÜ C-D-F-G BLOK:150 TL

MARATON ÜST C-D-E-F-G BLOK: 150 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT H-I BLOK: 200 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT G BLOK: 250 TL

FENERIUM ALT-MARATON F BLOK: 250 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT E BLOK: 260 TL

1907 TRİBÜNÜ A-B-C-D-E-K-L-M-N BLOK: 400 TL