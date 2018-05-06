Derbi maça gider gibi askere gidiyorlar

Her gün binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı Bursa terminalinde 98/2 tertip uzun dönem askerlerin uğurlanması sebebiyle renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Askerleri görev yerlerine uğurlamak için gelen aileleri, dost ve akrabaları otogarlarda kalabalık oluşturuyor. Otogarda toplanan gruplar, özellikle akşam ve gece saatlerinde otogarda izdiham oluşmasına neden olurken, uğurlamalar sırasında davul ve zurnalar da ortama renk katıyor. Yaktıkları meşalelerle terminali tribüne çeviren gençler, asker adaylarını sırtlarına alarak 'en büyük asker bizim asker' nidalarıyla binecekleri otobüslere kadar taşıyor. Asker uğurlamaları sırasında otogarda yaşanan yoğunluk, otobüs şoförleri ve peron görevlilerine zaman zaman zor anlar yaşatsa da milli bir görev olan askerlik nedeniyle onlar da bu tatlı telaşa ortak oluyorlar. Uğurlamalarda ayrıca asker adaylarının aileleri, dost ve yakınları da hatıra fotoğrafları çektirerek o anları ölümsüzleştiriyor.

Öte yandan, terminal girişinde birden fazl asker konvoyu nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, uzun süredir kazı çalışması devam eden ancak bir türlü asfalt yapılmayan yol yüzünden vatandaşlar çile çekiyor. Askere uğurlanan gençler ise "Vatan görevi biri gelirken diğeri gidiyor. Sıra bizde, bizden sonra da devam edecek. Türkiye'ye kimse diz çöktüremez" diye konuştu.

Süleyman Aydın

