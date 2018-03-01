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Derbi sonrası gözler yine PFDK’da

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe 2-2 berabere kalırken, taraftarlar ve futbolcuların PFDK’ya sevk edilmesi bekleniyor.

Derbi sonrası gözler yine PFDKda

01 Mart 2018 23:02

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Vodafone Park’ta 2-2 berabere kalırken, kırmızı kartlar maça damga vurdu. Alper Potuk, Ricardo Quaresma ve Volkan Demirel, gördükleri kırmızı kartlarla oyun dışı kalırken, özellikle Quaresma, kart gördükten sonra rakiplerinin üzerine yürümesiyle dikkat çekti. Olaylar sırasında hakem Fırat Aydınus, olayları yakından takip etti. Ricardo Quaresma’nın gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK’ya sevk edilmesi bekleniyor.

Tribünler de sevk edilecek
Hafta sonunda oynanan derbi maçın ardından iki takım taraftarları PFDK’ya sevk edilmiş ve çeşitli cezalar almıştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının maç boyunca yaptıkları küfürlü tezahüratlar nedeniyle yeniden PFDK’ya sevk edilmesi ve yine ceza alması bekleniyor. 

Bozhan Memiş
 

 

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