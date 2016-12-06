Türkiye Futbol Federasyonu bugün yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı. Derbi maçta yaşanan saha olayları nedeni ile Fenerbahçe ve Beşiktaş kulübü ile 'sportmenliğe aykırı hareketi' dolaysısıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin internet sitesinden açıklanan disiplin sevkleri şu şekilde:

"Fenerbahçe Kulübü'nün 03.12.2016 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 12/3 maddesi uyarınca ve 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/11. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın aynı müsabakadaki ve medyada yer alan görüntülerdeki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 03.12.2016 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 04.12.2016 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Atiker Konyaspor Kulübü'nün 04.12.2016 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantepspor Kulübü'nün 04.12.2016 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Saha Komiseri Mehmet Özkan'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatının 6. maddesi uyarınca ve 'görevi kötüye kullanması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 59. maddesi uyarınca 06.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa Kulübü'nün 04.12.2016 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü'nün 05.12.2016 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Eskişehirspor Kulübü'nün 02.12.2016 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Mersin İdmanyurdu TFF 1.Lig müsabakasındaki 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü'nün 02.12.2016 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Mersin İdmanyurdu TFF 1.Lig müsabakasındaki '5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bandırmaspor Kulübü futbolcusu Kıvanç Karakaş'ın 03.12.2016 tarihinde oynanan Bandırmaspor-Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Bandırmaspor Kulübü teknik sorumlusu Feyyaz Uçar'ın aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddeleri uyarınca 04.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Elazığspor Kulübü'nün 04.12.2016 tarihinde oynanan Elazığspor-Denizlispor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Elazığspor Kulübü Başkanı Sedat Karataş'ın aynı müsabakadaki 'hakaretleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 06.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Elazığspor Kulübü idarecisi Zafer Yetiş'in aynı müsabakadaki 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 06.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Elazığspor Kulübü görevlisi Eray Değer'in aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Elazığspor Kulübü görevlisi Yavuz Elma'nın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca ve 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."