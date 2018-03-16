Derbide 6 yıl sonra tarihi tesadüf

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 6 yıl sonra tekrarlar yaşanacak. 6 sene önce yine Aykut Kocaman ve Fatih Terim’in takımların başında olduğu 17 Mart 2012’de oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisi 2-2 beraberlikle sonuçlanmış ve maçı da Bülent Yıldırım yönetmişti. Müsabakada sarı-lacivertliler Mousa Sow ve Alex de Souza'nın golleri ile 2-0 öne geçerken, sarı-kırmızılılar ise Johan Elmander ve Hakan Balta'nın golleri ile skoru 2-2 yapmıştı.

6 senede 3 futbolcu

6 sene sonra oynanacak olan birçok tekrarların yaşandığı derbide 2012 yılındaki derbiden bu zamana takımlarda sadece 3 futbolcu kaldı. O maçta forma giyen Volkan Demirel, Fernando Muslera, Hakan Balta ve Selçuk İnan yarın oynanacak olan müsabakada da takımlarının kadrosunda yer alıyor ve teknik direktörlerinin şans vermesi halinde sahadaki yerini alacak.

17 Mart 2018 Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yine Aykut Kocaman ve Fatih Terim takımlarının başında görev alırken maçı 2012’deki derbide olduğu gibi Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Fatih Terim: 5 - Aykut Kocaman: 3

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman arasında oynanan 10 maçta Terim’in 5’e 3’lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugüne kadar Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası’nda toplam 10 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam ilk olarak 27 Eylül 2002 yılında Galatasaray -İstabulspor maçında saha kenarında mücadele etti. Bu maçı Terim’in takımı 2-0 kazandı. Geride kalan 10 maçta Fatih Terim’in Aykut Kocaman’a 5’e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşmada ise iki deneyimli çalıştırıcı yenişemedi.

Söz konusu maçlarda Terim’in öğrencileri 17 kez rakip fileleri havalandırırken, Aykut Kocaman’ın ekipleri 14 gol attı.

Derbilerde teknik adamların galibiyetleri eşit

Terim ile Kocaman ligdeki derbilerde 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 kez, sarı-lacivertliler de 2 kez rakibini mağlup etti. İki müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray 12 gol atarken, Fenerbahçe ise 10 kez taraftarına gol sevinci yaşattı.

Fatih Terim ile Aykut Kocaman’ın teknik adam olarak karşılaştığı maçlar şöyle:

12.05.2013 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

12.08.2012 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2 (Türkiye Süper Kupa)

12.05.2012 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

17.03.2012 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2 (Süper Lig)

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

06.12.2003 İstanbulspor: 3 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

15.03.2003 İstanbulspor: 1 - Galatasaray: 2 (Süper Lig)

27.09.2002 Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 0 (Süper Lig)

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar

