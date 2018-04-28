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Derbide en çok atan, en az yiyene karşı

Spor Toto Süper Lig’de en çok gol atan (68) Galatasaray, yarın ligin en az gol yiyen (25) ekibi Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Derbide en çok atan, en az yiyene karşı

28 Nisan 2018 09:46

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda iki takımın içinde önemli olan mücadelede ilginç bir istatistik bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon ligde 68 gol atarken, siyah-beyazlılar ise 59 kez fileleri havalandırdı. Aslan, attığı 68 golle ligde en çok gol kaydeden ekip konumunda bulunuyor. Galatasaray’da Bafetimbi Gomis 27, Beşiktaş’ta ise Talisca 13 golle takımlarının en golcü isimleri.


Beşiktaş Süper Lig’de yediği 25 golle 18 takım içerisinde en az kalesini gole kapatan takım. Sarı-kırmızılılar ise bu sezon 32 gol yedi ve 3. sırada yer alıyor. Derbi ligin en çok atan takımı ile en az gol yiyen ekibin mücadelesine sahne olacak.  

 

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