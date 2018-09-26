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Derbide gözaltına alınanlardan 4'ü serbest bırakıldı

Derbide gözaltına alınanlardan 4'ü serbest bırakıldı
Derbide gözaltına alınanlardan 4'ü serbest bırakıldı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçı öncesi taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavgaya karıştıkları ileri sürülen 3 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheli M.D. ise adli kontrolle salıverildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Eylül Pazartesi günü Kadıköy'de Spor Toto Süper Lig'in 6'ıncı haftasında oynanan derbi maçı öncesi yaşanmıştı. Müsabakayı izlemek üzere arkadaşlarıyla birlikte İzmir'den İstanbul'a gelen Şakir Ş. adlı bir taraftar, stada uzak bir mesafede bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklanmış, yaralı taraftar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 

Kısa sürede olay yerine ulaşan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları ileri sürülen M.D., Ö.S. ve E.K. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına almıştı. 

Polisteki işlemleri tamamlanan 3 saldırgan adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ö.S. ve E.K. savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.D. adlı şüphelinin ise ‘adli kontrol' hükümleri uygulanarak salıverildiği belirtildi. 

Öte yandan Pazartesi günü oynanan derbide stada usulsüz giren, maç öncesi ve sonrasında taşkınlık yaptıkları tespit edilen 74 taraftar da polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, bu sabah adliyeye sevk olan zanlılar hakkında ‘6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanununa Muhalefet' suçlarından işlem yapılmıştı. 

Sadık Kahraman

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