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Derbide Kadıköy 'Sabri' diye inledi

Süper Lig’de kendi evinde Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, Van Persie’nin golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı. Maçın son anlarına Sabri Sarıoğlu damga vurdu.

Derbide Kadıköy Sabri diye inledi

20 Kasım 2016 23:35

Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 2-0 kazandı ve 3 puanı haznesine yazdırarak 21 puana yükseldi. Kadıköy’de 17 yıldır Fenerbahçe karşısında galip gelemeyen Galatasaray, bu alandaki kötü rekorunu da 18 yıla çıkardı. 

KADIKÖY’DE 'SABRİ' TEZAHÜRATI

Dev derbide maçın son anlarında kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazanan Galatasaray'da topun başına Sabri Sarıoğlu geçti. Maçta 90 dakika boyunca hiç susmayan sarı lacivertli taraftarlar, Sabri'nin serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçtiği sırada Kadıköy'ü hep bir ağızdan ''Sabri, Sabri'' tezahüratlarıyla inletti.

SABRİ'YE BİR DE 'ÜÇLÜ ÇEK' TEZAHÜRATI

Bununla yetinmeyen Fenerbahçe taraftarı bir de maç sonunda Sabri'den üçlü çektirmesini de isteyince iş iyice eğlenceye dönüştü. 

Bu ironik tezahürat sonrası taraftarlar hep bir ağızdan gülüp eğlenirken Sabri Sarıoğlu’nun ise morali bozuldu.

ayrıca bu galibiyetle Fenerbahçe, 21 puana yükselirken Galatasaray, 20 puanda kaldı.

Kaynak: Ahmet Aydemir - Türkiye Gazetesi

 


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