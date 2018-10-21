Derbide kazanan Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Sangare'nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Doukara'nın şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada sol kanattan Cissokho'nun ortasında Doukara'nın ayakla dokunduğu topu kaleci Haydar son anda kornere çeldi.

31. dakikada sağ kanattan Baiano'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efecan'ın meşin yuvarlağı Cisse'ye aktardı. Bu oyuncunun şutu direğin yanından auta gitti.

42. dakikada Antalyaspor kontratağında hızla sol çizgiden rakip sahaya sokulan Maicon'un pasında bomboş durumda Doukara topu ağlara gönderdi. 0-1

45+2 dakikada Doğukan'ın pasında sol çizgide topla buluşan Maicon'un ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Baiano, sağdan bindirip ortasını yolladı. Tehlikeli gelen topa Boffin uçarak müdahale etti. Ardından defans uzaklaştırdı.

72. dakikada gelişen pozisyon ardından Antalyaspor kalecisi Boffin ile Alanyasporlu Cisse tartıştı. Oyunu durduran maçın hakemi Mete Kalkavan Cisse'ye ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartla dışarı gönderirken, kaleci Boffin'e de sarı kart gösterdi.

79. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Maniatis'in ortası top arka direkteki Efecan'a geldi. Efecan yerden ortaladı. Boşta kalan topa kimse vuramadı.

90+2. dakikada Antalyaspor'da Serdar Özkan bir anda soldan ceza alanına girdi. Kale dibine kadar girip müsait pozisyonda vurdu ancak top soldan dışarı çıktı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar,

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'Sakalax, Giorgos Tzavellas, Baiano (Bobo dk. 84 ?), Merih Demiral, Efecan Karaca, Isaac Sackey, Lucas Villafanez (Junior Fernandes dk. 46),Giannis Maniatis, Ceyhun Gülselam (Djalma Campos dk. 46), Papiss Cisse

Yedekler: İsmail Ünal, Kaan Kanak, Barış Başdaş, Cenk Ahmet Alkılıç, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto Taha Yalçıner

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Antalyaspor: Ruud Boffin, Diego Angelo, Aly Cissokho, Nazım Sangare, Ondrej Celustka, Doğukan Sinik (Serdar Özkan dk. 81 ?), Maicon Marques, Chico, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (Mevlüt Erdin dk. 72 ), Souleymane Doukara (Zeki Yıldırım dk. 88 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Musa Nizam, Bahadır Öztürk, Osman Çelik, Harun Alpsoy, Olcan Adın,

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Doukara (dk. 42) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Cisse (dk. 72) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Boffin, Yekta, Maicon Marques (Antalyaspor), Maniatis (Aytemiz Alanyaspor)