Diğer
Kategoriler

Derbide rekor seyirci bekleniyor

Bu sezon Ülker Stadyumu’nda oynanan maçlarda taraftarlarından beklenen ilgiyi göremeyen Fenerbahçe'nin Süper Lig’in 11. haftasındaki Galatasaray derbisinde bu sezonun seyirci rekorunu kırması bekleniyor.

Derbide rekor seyirci bekleniyor

10 Kasım 2016 17:11

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, 20 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu’nda ezeli rakibi ebedi dostu Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçın biletlerini sarı-lacivertli kulüp 7 Kasım Pazartesi günü satışa çıkardı. Fenerbahçe Kart sahipleri ile Fenercell abonelerinin 9 ve 10 Kasım’da genel satışın ise 11 Kasım Cuma günü çıkacağı bildirilmişti.
Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda Ülker Stadyumu’nda oynadığı karşılaşmalarda beklenen taraftar sayısına ulaşmadı ve boş tribünlere oynadı. Sarı-lacivertler, bu sezon Süper Lig’de 5, UEFA Avrupa Ligi’nde 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'nda 1 maç olmak üzere toplam 9 kez taraftarlarının önünde oynadı.

En çok Manchester United maçında
Taraftarlarından beklediği ilgiyi göremeyen Fenerbahçe, bu sezon en kalabalık seyirci sayısına İngiliz devi Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanan karşılaşmada ulaştı. Bu maçtan 2-1 galip ayrılan Fenerbahçe’yi statta izlemeye gelen 35 bin 378 kişi vardı.

3 günde 16 bin satıldı
Galatasaray karşılaşmasının biletlerinin satışa çıkmasının ardından Fenerbahçe, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 7 Kasım Pazartesi çıkan biletlerden 16 bin 953 kişinin satın aldığını bildirdi. Sarı-lacivertli taraftarların, takımını Kadıköy’de oynanacak Galatasaray karşılaşmasında yalnız bırakmayacağı gözükürken, aynı zamanda bu sezonun taraftar rekorunun kırılması bekleniyor.
Bu sezon İstanbul Valiliği'nin aldığı karar sonucunda 3 büyükler arasındaki deplasman yasağı kalkmıştı. Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak derbi maçında sarı-kırmızılı taraftarlar da Kadıköy'de takımlarını destekleyecek.
Fenerbahçe’nin bu sezon Ülker Stadyumu’nda oynadığı karşılaşmalar ve seyirci sayıları şöyle:

Süper Lig

Fenerbahçe - Kayserispor: 13 bin
Fenerbahçe - Bursaspor: 16 bin
Fenerbahçe - Gaziantepspor: 17 bin
Fenerbahçe - Alanyaspor: 12 bin
Fenerbahçe - Karabükspor: 10 bin

UEFA Şampiyonlar Ligi 

Fenerbahçe - Monaco: 15 bin

UEFA Avrupa Ligi 

Fenerbahçe - Grasshoppers: 14 bin
Fenerbahçe - Feyenoord: 19 bin

Fenerbahçe - Manchester United: 35 bin 

Oğuzhan Ort
İSTANBUL 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!