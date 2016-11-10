Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, 20 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu’nda ezeli rakibi ebedi dostu Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçın biletlerini sarı-lacivertli kulüp 7 Kasım Pazartesi günü satışa çıkardı. Fenerbahçe Kart sahipleri ile Fenercell abonelerinin 9 ve 10 Kasım’da genel satışın ise 11 Kasım Cuma günü çıkacağı bildirilmişti.

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda Ülker Stadyumu’nda oynadığı karşılaşmalarda beklenen taraftar sayısına ulaşmadı ve boş tribünlere oynadı. Sarı-lacivertler, bu sezon Süper Lig’de 5, UEFA Avrupa Ligi’nde 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'nda 1 maç olmak üzere toplam 9 kez taraftarlarının önünde oynadı.

En çok Manchester United maçında

Taraftarlarından beklediği ilgiyi göremeyen Fenerbahçe, bu sezon en kalabalık seyirci sayısına İngiliz devi Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanan karşılaşmada ulaştı. Bu maçtan 2-1 galip ayrılan Fenerbahçe’yi statta izlemeye gelen 35 bin 378 kişi vardı.

3 günde 16 bin satıldı

Galatasaray karşılaşmasının biletlerinin satışa çıkmasının ardından Fenerbahçe, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 7 Kasım Pazartesi çıkan biletlerden 16 bin 953 kişinin satın aldığını bildirdi. Sarı-lacivertli taraftarların, takımını Kadıköy’de oynanacak Galatasaray karşılaşmasında yalnız bırakmayacağı gözükürken, aynı zamanda bu sezonun taraftar rekorunun kırılması bekleniyor.

Bu sezon İstanbul Valiliği'nin aldığı karar sonucunda 3 büyükler arasındaki deplasman yasağı kalkmıştı. Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak derbi maçında sarı-kırmızılı taraftarlar da Kadıköy'de takımlarını destekleyecek.

Fenerbahçe’nin bu sezon Ülker Stadyumu’nda oynadığı karşılaşmalar ve seyirci sayıları şöyle:

Süper Lig

Fenerbahçe - Kayserispor: 13 bin

Fenerbahçe - Bursaspor: 16 bin

Fenerbahçe - Gaziantepspor: 17 bin

Fenerbahçe - Alanyaspor: 12 bin

Fenerbahçe - Karabükspor: 10 bin

UEFA Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe - Monaco: 15 bin

UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe - Grasshoppers: 14 bin

Fenerbahçe - Feyenoord: 19 bin

Fenerbahçe - Manchester United: 35 bin

Oğuzhan Ort

İSTANBUL