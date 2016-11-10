Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, 20 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu’nda ezeli rakibi ebedi dostu Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçın biletlerini sarı-lacivertli kulüp 7 Kasım Pazartesi günü satışa çıkardı. Fenerbahçe Kart sahipleri ile Fenercell abonelerinin 9 ve 10 Kasım’da genel satışın ise 11 Kasım Cuma günü çıkacağı bildirilmişti.
Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda Ülker Stadyumu’nda oynadığı karşılaşmalarda beklenen taraftar sayısına ulaşmadı ve boş tribünlere oynadı. Sarı-lacivertler, bu sezon Süper Lig’de 5, UEFA Avrupa Ligi’nde 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'nda 1 maç olmak üzere toplam 9 kez taraftarlarının önünde oynadı.
En çok Manchester United maçında
Taraftarlarından beklediği ilgiyi göremeyen Fenerbahçe, bu sezon en kalabalık seyirci sayısına İngiliz devi Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanan karşılaşmada ulaştı. Bu maçtan 2-1 galip ayrılan Fenerbahçe’yi statta izlemeye gelen 35 bin 378 kişi vardı.
3 günde 16 bin satıldı
Galatasaray karşılaşmasının biletlerinin satışa çıkmasının ardından Fenerbahçe, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 7 Kasım Pazartesi çıkan biletlerden 16 bin 953 kişinin satın aldığını bildirdi. Sarı-lacivertli taraftarların, takımını Kadıköy’de oynanacak Galatasaray karşılaşmasında yalnız bırakmayacağı gözükürken, aynı zamanda bu sezonun taraftar rekorunun kırılması bekleniyor.
Bu sezon İstanbul Valiliği'nin aldığı karar sonucunda 3 büyükler arasındaki deplasman yasağı kalkmıştı. Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak derbi maçında sarı-kırmızılı taraftarlar da Kadıköy'de takımlarını destekleyecek.
Fenerbahçe’nin bu sezon Ülker Stadyumu’nda oynadığı karşılaşmalar ve seyirci sayıları şöyle:
Süper Lig
Fenerbahçe - Kayserispor: 13 bin
Fenerbahçe - Bursaspor: 16 bin
Fenerbahçe - Gaziantepspor: 17 bin
Fenerbahçe - Alanyaspor: 12 bin
Fenerbahçe - Karabükspor: 10 bin
UEFA Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe - Monaco: 15 bin
UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe - Grasshoppers: 14 bin
Fenerbahçe - Feyenoord: 19 bin
Fenerbahçe - Manchester United: 35 bin
Oğuzhan Ort
İSTANBUL