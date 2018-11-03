Derbide saha karıştı

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünde saha içi karıştı. Maç içerisinde Soldado ile Belhanda bir tartışma yaşamıştı. Maçın bitiş düdüğü ile de ikili arasındaki gerginlik büyüdü.

İki takım futbolcuları olayları sakinleştirmeye gittiğinde bir anda saha içi karıştı. Fenerbahçeli futbolcu Jailson, Galatasaraylı Belhanda'ya tokat atınca gerginlik yükseldi. Yedek kulübesinden gelen Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Fenerbahçeli Martin Skrtel'in kafasına müdahalede bulundu. Bütün bu yaşanan olayların ardından Jailson'un Belhanda'ya attığı tokat sebebiyle Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet tarafından kovalandı. Jailson kaçarak soyunma odasına doğru uzaklaştı.

Maç sonunda tribünler de karıştı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sona ermesinin ardından sahanın yanı sıra sarı-kırmızılı tribünlerde de kavga çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olaylı sona erdi. Mücadele sonrası sahada futbolcuların birbirine girmesinin ardından Galatasaray tribünlerinde de kavga çıktı. Kale arkası tribününde başlayan kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar polislere yabancı madde attı. Polis ekipleri tarafından kavgaya karışan taraftarlar ise gözaltına alındı.

Derbi sonrası 3 kırmızı, 1 sarı kart çıktı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide bitiş düdüğünün çalmasının ardından saha içi karıştı.

Çıkan olayların ardından Galatasaray'da Ndiaye, Fenerbahçe'de ise Jailson ve Soldado kırmızı kart gördü. Belhanda ise sarı kartla cezalandırıldı.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünde saha içi karıştı. Maç içerisinde Soldado ile Belhanda bir tartışma yaşamıştı. Maçın bitiş düdüğü ile de ikili arasındaki gerginlik büyüdü. İki takım futbolcuları olayları sakinleştirmeye gittiğinde bir anda saha içi karıştı. Fenerbahçeli futbolcu Jailson, Galatasaraylı Belhanda'ya tokat atınca gerginlik yükseldi. Çıkan olayların ardından VAR'da görüntüler incelendi. Galatasaray'da Ndiaye kırmızı, Belhanda sarı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Jailson ve Soldado kırmızı kartla cezalandırıldı.



