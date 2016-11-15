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Derbinin güvenlik toplantısı yapıldı

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi İl Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası potadaki olaylı maçla ilgili taraflardan açıklama geldi.

Derbinin güvenlik toplantısı yapıldı

15 Kasım 2016 17:36

Pazar günü oynanacak olan dev derbi öncesi toplanan İl Güvenlik Kurulu, bugün kulüp yöneticileri ile beraber bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Üzülmezgil, “Ezeli rakiplerimizin bu haftaki maçlarında başarılar diliyoruz. İnşallah temiz bir derbi olur. Bugünkü toplantı sırasında en çok gurur duyduğum hadise Beşiktaş kulübümüzün başlatmış olduğu rakip takımların seyircisinin tribüne girebilmesi olayı ilk Galatasaray maçında başladı. Korkulan bir olay çıkmadı. Bunlara önderlik yapan bir takım olmuş olduk. Bu olay Fenerbahçe ile de devam ediyor ve edecek. Bu sürecin bu şekilde başlamış olması bizi sevindirdi. Gazetecilere hakikaten çok görev düşüyor. Bunları kaşımadan daha yapıcı olun. Ben ezeli rakiplerimize başarılar diliyorum. Bundan sonraki maçlarımızın da aynı güzellikte geçeceğini düşünüyorum” dedi.

NARMAN: “BEŞİKTAŞ BİZİ ÇOK İYİ AĞIRLADI”

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Alper Narman ise yaptığı açıklamada, “Biz nasıl ki Beşiktaş sağ olsun bizi çok iyi ağırladı. Her şey dostça geçti. Umarım Kadıköy’de de aynısı olacak. Yine aynı şekilde medya konusunu da konuştuk içeride. Rica ediyoruz medyadan. Basketbol maçına gelince; maalesef Fenerbahçe’de geçen sene bizim sahamıza gelince kendi takım kaptanları, hocaları, idari menajerleri yüzünden biz maçı seyircisiz oynamak zorunda kaldık. Biz yöneticilere düşen bunu mümkün olduğunca dillendirmemek. Basın mensuplarından da ricamız bu. Beşiktaş bizi çok iyi ağırladı sağ olsunlar, biz de aynı şekilde onları ağırlayacağız. Umarım Kadıköy’de de iyi bir maç olacak” diye konuştu.

DOĞAN: “BİR DÜNYA DERBİSİ”

Fenerbahçe Kulübü Stat Sorumlusu Metin Doğan ise yaptığı açıklamada, şu ifadelerini kullandı:

“İl güvenlik toplantısını yaptık. Çok yoğun bir gündem vardı. Süper Lig maçları, Ziraat Türkiye Kupası maçları, Avrupa maçları ile durum değerlendirmesi yaptık. Malumunuz bu süreç içerisinde önemli derbiler var. Bu hafta sonu Kadıköy’de oynayacağımız Galatasaray derbisi var. Bir dünya derbisi. 5 sene sonra Kadıköy’e bir Galatasaray taraftarı gelecek. Gönül ister ki bu dünya derbisine fair-play sınırları içerisinde oynanması, bütün amacımızı o şekilde. Biz de Galatasaray’ı stadımızda ağırlayacağız ve misafir edeceğiz. Sadece saha içinde olanlar futbolcun konuşulacağı bir oyun olması temennimiz. Galatasaraylı arkadaşlarla mutabakata vardık. Gerek bilet konusu, gerekse bilet fiyatları konusunda Aynı şekilde Beşiktaş yöneticisi ile aynı mutabakata vardık. Amacımız güzel bir derbi olsun. Bu konuda basın mensuplarına da büyük görev düşüyor; Sizlerden rica ediyoruz, maç arifesinde ortamın gerilmemesi adına bütün yayınlarımıza dikkat edelim. Biz Fenerbahçe olarak gerek Galatasaray’ı gerekse Beşiktaş’ı Kadıköy’de çok iyi ağırlayacağız. Güzel bir maç olur.”

“TAHRİK OLMASAYDI, BÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAKTI”

Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank arasındaki basketbol maçında yaşanan olaylar hakkında da konuşan Doğan, “Basketboldaki konuya girersek az önceki konuşmalarımızın tersine bir konuya girmiş oluruz. Bu konuya çok girmek istemiyorum. Biz Fenerbahçe olarak ne kadar bazı şeylere özen göstersek de üzerimize üzerimize geliyor. O günkü maçta Fenerbahçe seyircisinin öyle bir tahrik konusu olmasaydı böyle bir şey söz konusu olmayacaktı. Sayın başkanımızın da o gün sadece sıkıntılı bir süreç olmasın, olaylar olmasın çıkmasın diye bir söylemleri vardı. Biz Galatasaray’ı uzun bir aradan sonra ağırlayacağız. Biz bu konuda üstümüze düşeni yapacağız. Galatasaray’ı üstüne düşeni yapacaktır. Medya da üzerine düşeni yapsın” şeklinde konuştu.

BAŞOĞLU: “TARAFTARIMIZ, BEŞİKTAŞ MAÇINI, GALATASARAY VE FENERBAHÇE’Yİ SEYRETTİĞİ GİBİ SEYREDECEK”

Bursaspor Kulüp Müdürü Erhan Başoğlu da yaptığı açıklamada, “Herhalde tüm basın mensupları şaşırmıştır, 3 tane İstanbul kulübünün yanında Bursaspor temsilcisinin olmasına. Ben ilk defa İstanbul’da il spor güvenlik kurulu toplantısına katıldım. Bursaspor ile Beşiktaş arasında geçmiş yıllarda duvarlar örülmüştü. Sayın büyüklerim bu duvarı kaldırdılar. Bursa ile İstanbul inanın çok yaklaştı birbirine yeni açılan Osmangazi Köprüsü ile. İnşallah taraftarımız, Beşiktaş maçını, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi seyrettiği gibi seyredecek. Biz de Fenerbahçe ve Galatasaraylıları ağırladığımız gibi bundan sonra Beşiktaş seyircisini Bursa’da yeni stadımızda ağırlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler: derbi, güvenlik toplantısı


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