Derbinin saati belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan derbinin başlama saati belli oldu. Federasyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu tarafından, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü kaldığı dakikadan itibaren devamına karar verilen Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci müsabakasının oynanacağı saat belirlendi.

Kaldığı andaki şartlarla ve seyircisiz olarak oynanacak müsabaka, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak."