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Derbinin saati belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 3 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da 57. dakikadan devam edeceğini açıkladı.

Derbinin saati belli oldu

26 Nisan 2018 17:31

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan derbinin başlama saati belli oldu. Federasyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu tarafından, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü kaldığı dakikadan itibaren devamına karar verilen Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci müsabakasının oynanacağı saat belirlendi.
Kaldığı andaki şartlarla ve seyircisiz olarak oynanacak müsabaka, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak."  

 

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