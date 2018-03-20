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Derbiye kadar hedef 4'te 4

Medipol Başakşehir deplasmanında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş'ta hedef 4'te 4 yapmak. Galatasaray derbisine kadar oynanacak 4 maçtan çıkarılacak 12 puan, siyah-beyazlılarda şampiyonluk formülü olarak görülüyor.

Derbiye kadar hedef 4te 4

20 Mart 2018 11:14

Medipol Başakşehir deplasmanında sezonun en kötü futbolunu oynayarak sahadan 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta, milli maç arasının ardından hedefini ilk 4 lig maçı olarak belirledi. Galatasaray ile deplasmanda oynanacak olan derbiye kadar Alanyaspor, Göztepe, Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor ile oynayacak olan Beşiktaş, bu maçlardan yalnızca Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray mücadelesine kadar bu rakipler karşısında puan kaybı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, 12 puan topladığı takdirde puan durumundaki yerinin değişeceğini düşünüyor. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'le oynanan 4 maçta yalnızca 2 puan alarak 10 puan kaybı yaşayan Kara Kartal, ligin ikinci yarısında ise aynı periyodu 9 puanla geçmeyi başardı.

Fikstür avantajını kullanmak istiyor

Ligin geride kalan 8 maçının 5'ini sahasında oynayacak olan Beşiktaş; Akhisarspor, Galatasaray ve Osmanlıspor karşılaşmalarında ise rakip sahada boy gösterecek. Özellikle sahasındaki karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen ve iç saha avantajını çok iyi kullanan Beşiktaş; Alanyspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Sivasspor maçlarında 15 puan hedefliyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor dışında hiçbir takımın üst üste 5 galibiyet almadığı bu sezonda, rakiplerin puan kayıplarını hesaplayan siyah-beyazlılar, derbiye kadar alacağı 4 galibiyetle şampiyonluktaki iddiasını yükseltmeyi amaçlıyor.  

Bozhan Memiş
 

 

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