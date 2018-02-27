Diğer
Kategoriler

Derbiye meşale sokan taraftarlar, futbol müsabakalarını seyirden men edildi

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçında yakılan meşaleleri stada sokan 5 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Spor müsabakalarına seyirden men edilen taraftarlar, arkadaşlarıyla birlikte tezahüratlarda bulunarak adliyeden çıktı.

Derbiye meşale sokan taraftarlar, futbol müsabakalarını seyirden men edildi

27 Şubat 2018 15:38

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde tribünlere meşale sokulmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemelerde davul içerisinde stada meşale soktukları belirlenerek gözaltına alınan 5 Fenerbahçe taraftarı Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Burada spor savcılığına çıkarılan şüpheliler, "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" kapsamında "Stada yasak madde sokmak" ve "Başkalarına yasak madde temin etmek" suçlarından ifade verdi. Sorgularının ardından serbest bırakılan şüpheliler "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanunu"na muhalefetten spor müsabakalarını seyirden men edildi.

Davula gizlenen meşaleler derbiye böyle sokuldu Davula gizlenen meşaleler derbiye böyle sokuldu

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürerken çok sayıda taraftar, savcılık katında arkadaşlarını bekledi.Arkadaşlarının serbest bırakılması adliye içerisinde tezahüratlarda bulunan Fenerbahçe taraftarları hep birlikte adliyeden çıktı. Adliye önünde hatıra fotoğrafı çekilen taraftarlar daha sonra açıklama yapmadan buradan ayrıldı. 

Yusuf Melikoğlu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç