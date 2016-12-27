Trabzon-Maçka karayolu 8. kilometresi Değirmendere Deresi’nde dün öğle saatlerinde vatandaşların ceset gördükleri ihbarında bulunmasının ardından bölgeye polis ekipleri gönderilmiş, dere içindeki ceset AFAD ekiplerinin de yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılarak Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştı. Adli Tıp'ta yapılan incelemenin ardından cesedin olaydan 2 gün önce kaybolan ve geçtiğimiz gün ailesi tarafından hakkında polis ekiplerine kayıp ihbarında bulunulan Abidat Koçal’a (56) ait olduğu belirlendi.

