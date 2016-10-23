Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ekmek almaya giden bir vatandaş, dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Daha sonra mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, dere kenarında yüzüstü yatan şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede cesedin 33 yaşındaki Ö.İ.’ye ait olduğu tespit edilirken, şahsın dün akşam bonzai maddesi içerek ölmüş olabileceği belirtildi. Polis ekipleri dere kenarına güvenlik şeridi çekerek, geniş çaplı araştırma yaptı. Savcının incelemelerinin ardından Ö.İ’nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Cengiz Gündüz

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